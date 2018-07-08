به گزارش خبرنگار مهر سفیر ایران در بوسنی و هرزگوین روز شنبه در مراسم دیدار با هیات ایرانی شرکت کننده در مراسم مارش میرا ۲۰۱۸ گفت: حضور ایران در سطوح مردمی و سازماندهی شده برای اولین بار در سال گذشته اتفاق افتاد و بازتاب بسیار خوبی در کشور بوسنی داشت.

حیدری تاکید کرد: شرکت در این مراسم میتواند علاقه‌مندی مردم دو کشور را افزوده و صفحه جدیدی را در روابط دو کشور باز کند.

سفیر ایران در ادامه با اشاره به اینکه کشورهای غربی با حضور در این مراسم سعی در زیبا جلوه دادن چهره سیاه خود هستند، تاکید داشت: تلاشهای ایران سبب شد تا تمامیت ارزی کشور بوسنی و هرزگوین پس از جنگ حفظ شود.

حیدری افزود: مقام معظم رهبری در سالهای جنگ همواره بوسنی بر جایگاه این کشور تاکید می‌کردند

سفیر ایران در پایان سخنان خود اظهار کرد: جمهوری اسلامی نگاه قومیتی و حتی دینی به بوسنی نداشته و اگر از این کشور دفاع کرده، دفاع از یک ملت مظلوم کرده است.

احمدی: در دیپلماسی عمومی روابط میان مردم مغفول مانده است

در این مراسم، صالح احمدی، مسئول هیات شرکت کننده در مراسم مارش میرا نیز به ارائه گزارشی از مراسم سال گذشته و ترتیبات مراسم سال جاری پرداخت و گفت: هیات سال گذشته متشکل از پزشکان ایرانی بود که در طول مسیر اقدام به ارائه خدمات پزشکی در طول مسیر کردند اما در سال جاری علاوه بر حضور سه پزشک، اصحاب رسانه، نخبگان فرهنگی، علوم سیاسی و خانواده شهدا نیز حضور پررنگی دارند.

مدیر کالج فارسی در بوسنی: حضور بانوان ایرانی در مراسم مارش میرا بسیار ارزشمند است

حجت الاسلام جعفر زارعان، مدیر کالج فارسی بوسنی و هرزگوین، در مراسم دیدار با هیات ایرانی ضمن ارزشمند خواندن این حرکت فرهنگی، حضور پر رنگ بانوان را باعث ارزشمند تر کردن این مراسم دانستند.

وی افزود: حضور شما در مراسم مارش میرا برگ زرینی در جهت منافع حمهوری اسلامی ایران در کشور بوسنی و پیوند فرهنگی میان دو کشور است که در کتاب روابط میان دو کشور ثبت میگردد.

هیات ۳۰ نفره ایرانی شرکت کننده در مراسم پیاده روی صلح ۲۰۱۸ روز جمعه وارد سارایوو شد.

بیش از ۵ هزار تن از مردم کشور بوسنی و هرزگوین به همراه علاقه مندان از کشورهای دیگر، هر ساله مسافت یکصد و ده کیلومتری شهر نزوک Nezuk تا سربرنیتسا Srebrenica را به یاد بیش از هشت هزار قربانی فاجعه سربرنیتسا که به دست نیروهای صرب کشور بوسنی قتل عام شدند، با پای پیاده طی میکنند. شرکت کنندگان در مراسم پس از سه روز پیاده روی طی روزهای هشتم تا دهم جولای، در روز یازدهم، شهدای تفحص شده در سال گذشته را دفن خواهند کرد.

هیات ایرانی برای دومین سال پیاپی در این مراسم حضور فعال خواهد داشت. سال گذشته پزشکان ایرانی در قالب گروه "طبیب مسیر" اقدام به ارائه خدمات پزشکی به شرکت کنندگان در مسیر راهپیمایی کردند.