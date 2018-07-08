نخست وزیر اتیوپی وارد اریتره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «أبی احمد» نخست وزیر اتیوپی امروز برای انجام مذاکرات تاریخی صلح وارد «اسمره» پایتخت اریتره شد.

نخست وزیر اتیوپی قرار است یک دیدار تاریخی با «أسیاس أفورقی» همتای اریتره ای خود داشته باشد. این دیدار تاریخی پس از گذشت ۲۰ سال صورت می گیرد.

دو کشور اتیوپی و اریتره پس از گذشت دو دهه از قطع روابط، آماده باز کردن صفحه جدیدی از روابط هستند. این امر امیدها را برای پایان دادن به یکی از دشوارترین بحران‌های نظامی آفریقا زنده کرده است.

اریتره پس از سه سال جنگ، در سال ۱۹۹۳ استقلال یافت اما درگیری بار دیگر میان این کشور و اتیوپی در سال ۱۹۹۸ بر سر شهرک مورد مناقشه «بادمی» واقع در مرزهای میان دو کشور بالا گرفت تا جایی که روابط دیپلماتیک میان آن دو قطع شد. اما اریتره هیئت دائمی در آدیس‌آبابا دارد که نماینده آن در اتحادیه آفریقا است.