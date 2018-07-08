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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

برنامه بازی‌های تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی

برنامه بازی‌های تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی

برنامه دیدارهای تیم امید ایران در رقابت های آسیایی جاکارتا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  سایت فدراسیون فوتبال، تیم امید کشورمان در نخستین دیدار خود در بازی های آسیایی جاکارتا روز ۲۴ مرداد ماه سال جاری با تیم عربستان دیدار خواهد کرد.

شاگردان زلاتکو کرانچار در دومین دیدار مرحله گروهی مسابقات، روز ۲۶ مرداد به مصاف کره شمالی می روند و سپس روز ۳۰ مرداد به مصاف میانمارمی روند.

برنامه کامل گروه ششم مسابقات به شرح ذیل است:

۲۴ مرداد:

کره شمالی - میانمار

ایران - عربستان

۲۶ مرداد:

میانمار - عربستان

ایران - کره‌شمالی

۳۰ مرداد:

کره‌شمالی - عربستان

ایران - میانمار

کد مطلب 4341670

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