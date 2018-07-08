مونسان، خواستار اعلام تخصیص ارز مسافرتی به تفکیک مقصد شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری علی‌اصغر مونسان امروز یکشنبه ۱۷ تیر در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم نامه با وزارت کار با موضوع ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در حوزه گردشگری، در پاسخ به پرسش های خبرنگاران اظهار کرد: «ما بارها از بانک مرکزی درخواست کردیم موضوع تبدیل ارز و تامین منابع ارزی برای گردشگران ورودی و خروجی سامان پیدا کند و مدتی هم منتظر ماندیم اما متاسفانه پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم.»

مونسان با اشاره به اینکه وضعیت کنونی ارز در صورت برنامه‌ریزی درست به نفع گردشگری کشور خواهد بود افزود: «این در صورتی است که برنامه‌ای جامع، کامل و باثبات برای تبدیل و تامین ارز گردشگران تدوین و اجرا شود. در غیر این صورت فرصت پیش آمده برای رونق گردشگری ایران ممکن است به تهدید تبدیل شود.»

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: «شرایط فعلی نرخ ارز موجب ارزانی سفر به ایران و ارزان شدن بسته های سفر گردشگران به کشورمان می‌شود و اگر از سوی بانک مرکزی اقدامی عاجل برای سامان‌دهی روند تبدیل ارز نشود این فرصت را از دست خواهیم داد.»

مونسان، هفته گذشته نیز در توئیتی که رسانه‌ای شد اعلام کرد از بانک مرکزی خواسته شده ارز تخصیصی برای مسافران خروجی را به تفکیک مقصد اعلام کند که با وجود گذشت قریب به یک هفته، هیچ اطلاع‌رسانی از سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت نگرفته است. در توئیت مونسان در این زمینه آمده بود: «به‌منظور شفاف‌سازی و اطلاع عموم مردم از نحوه تخصیص ارز مسافرتی، از بانک مرکزی درخواست شده است که میزان ارز تخصیص داده شده به مسافرین و گردشگران را به تفکیک مقصد اعلام کند.»