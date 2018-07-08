تصاویر ابر قایق تفریحی مخصوص سفر به قطب جنوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به تازگی یک ابر قایق تفریحی طراحی شده که می تواند آب های قطب جنوب حرکت کند. این قایق که Ocea Nemo ۵۰ ICE نام گرفته بدنه ای از جنس آلومینیوم دارد و سفری لوکس در یکی از بد آب وهواترین نقاط زمین را برای سرنشینان خود فراهم می کند.

البته این قایق ۵۰ متری به طور شخصی ساخته می شود قابلیت اکتشاف در آب های گرم و بخش های مختلف دنیا را نیز دارد. بدنه آلومینیومی قدرت زیادی به این ابر قایق تفریحی می دهد تا بتواند در آب های یخ زده حرکت کند.

قایق مذکور با دو موتورCAT C۳۲ حرکت می کند که هر کدام ۱۴۵۰ اسب بخار(۱۰۸۱ کیلووات) قدرت دارند.

حداکثر سرعت Ocea Nemo ۵۰ ICE ۳۰ کیلومتر برساعت است. همچنین قایق می تواند ۷۰ هزار لیتر سوخت حمل کند.

این ابرقایق ظرفیت ۱۰ مهمان و ۱۰ خدمه را دارد. هنوز مشخصاتی از لوازم راحتی قایق ها اعلام نشده اما به گفته شرکت سازنده، Ocea Nemo ۵۰ ICE یک آپارتمان کامل دارد. این آپارتمان یک خوابه شامل فضاهایی برای پذیرایی، کار و حمام است.

همچنین در قایق ۸ هزار لیتر آب آشامیدنی و ۲ هزار لیتر آب خاکستری( برای شستشو) حمل می شود.