  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

تصاویر ابر قایق تفریحی مخصوص سفر به قطب جنوب

تصاویر ابر قایق تفریحی مخصوص سفر به قطب جنوب

یک ابر قایق تفریحی با بدنه آلومینومی طراحی شده که مناسب سفر به قطب جنوب است. این قایق می تواند ۷۰ هزار لیتر سوخت و ۸ لیتر آب آشامیدنی را حمل کند و ظرفیت ۱۰ مسافر و ۱۰ خدمه را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، به تازگی یک ابر قایق تفریحی طراحی شده که می تواند آب های قطب جنوب حرکت کند. این قایق که Ocea Nemo ۵۰ ICE نام گرفته بدنه ای از جنس آلومینیوم دارد و سفری لوکس در یکی از بد آب وهواترین نقاط زمین را برای سرنشینان خود فراهم می کند.

البته این قایق ۵۰ متری به طور شخصی ساخته می شود  قابلیت اکتشاف در آب های گرم و بخش های مختلف دنیا را نیز دارد. بدنه آلومینیومی قدرت زیادی به این ابر قایق تفریحی می دهد تا بتواند در آب های یخ زده حرکت کند.

 قایق مذکور با دو موتورCAT C۳۲ حرکت می کند که هر کدام ۱۴۵۰ اسب بخار(۱۰۸۱ کیلووات) قدرت دارند.

حداکثر سرعت Ocea Nemo ۵۰ ICE ۳۰ کیلومتر برساعت است. همچنین قایق می تواند ۷۰ هزار لیتر سوخت حمل کند.

این ابرقایق ظرفیت ۱۰ مهمان و ۱۰ خدمه را دارد.  هنوز مشخصاتی از لوازم راحتی قایق ها اعلام نشده اما به گفته شرکت سازنده، Ocea Nemo ۵۰ ICE  یک آپارتمان کامل  دارد. این آپارتمان یک خوابه شامل فضاهایی برای پذیرایی، کار و حمام است.

همچنین در قایق ۸ هزار لیتر آب آشامیدنی و ۲ هزار لیتر آب خاکستری( برای شستشو) حمل می شود.

کد مطلب 4341731
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها