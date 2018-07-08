واکنش سازمان‌ لیگ به برگزاری دیدار استقلال و پرسپولیس در آلمان

سعید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد رضا افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقلال مبنی بر تعویق زمان و مکان برگزاری سوپرجام و انتقال این بازی به کشور آلمان گفت: باشگاه استقلال تهران عنوان کرده است بازی را به تعویق بیندازید چون به ضرر دو باشگاه و فوتبال ایران است. دیدگاه ما با آنها متفاوت است. سوپرجام بخشی از فوتبال است و بهتر است برگزار شود.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ ادامه داد: البته در نامه ای که باشگاه استقلال ارسال کرده است هیچ پیشنهادی درباره برگزاری این بازی در کشور آلمان وجود ندارد. اگر با این پیشنهاد هم موافقت کنیم و همه چیز دست به دست هم دهد باید بگویم زمان کافی برای برگزاری آن نداریم.

وی درباره تعویق زمان برگزاری دیدار بین استقلال و پرسپولیس در سوپرجام فوتبال باشگاهی ایران اظهار داشت: می گویند نیم فصل برگزار کنیم که باید صراحتا بگویم امکان ندارد. سوپرجام را نمی توان آن موقع برگزار کرد.