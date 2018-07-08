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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۲۴

امام جمعه ملکان:

صرفه جویی در مصرف انرژی باید از دستگاه های دولتی آغاز شود

صرفه جویی در مصرف انرژی باید از دستگاه های دولتی آغاز شود

ملکان- امام جمعه ملکان بر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص مصرف بهینه انرژی تاکید کرد و گفت: صرفه جویی در مصرف انرژی باید از دستگاه های دولتی آغاز شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حافظ زمانی ظهر امروز یک شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی افزود: همچنین قطعی برق وآب با اطلاع رسانی قبلی صورت بگیرد تا مردم و دستگاه های خدماتی با مشکل مواجه نشوند. عملکرد دستگاه های مرتبط در این خصوص خوب ولی کافی نیست.

وی افزود: قطعی آب و برق در صورت امکان در ساعات غیراداری صورت بگیرد تا خدای ناکرده باعث اتلاف وقت مردم در بانک ها و سازمان های دولتی نشود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی ملکان با تاکید بر اینکه صرفه جویی در مصرف انرژی باید از دستگاه های دولتی آغاز شود تصریح کرد: وقتی ادارات دولتی از مردم بخواهند بهینه مصرف کنند خود نیز باید پیشقدم باشند تا اجرای این امر موفق تر پیش برود.

امام جمعه ملکان در ادامه از راه بندان توسط برخی رانندگان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برخی موارد مشاهده می شود برخی رانندگان با توقف خودروهای خود در وسط خیابان و معابر عمومی باعث ایجاد راه بندان و در مواقعی تصادف می شوند.

وی از برخی رانندگان حادثه ساز و بداخلاق نیز انتقاد کرد و برخی راه را می بندند و دوبله و سه بله در معابر عمومی توقف می کنند تازه با یک تذکر بداخلاقی هم می کنند و چیزی هم طلبکار می شوند.

کد مطلب 4341800

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