به گزارش خبرگزاری مهر ، سربازان گمنام امام زمان(عج) یک تیم مرتبط با جریان سلطنت‌طلب که اعضای آن قصد اقدامات خرابکارانه و تخریب زیرساخت‌های شهری را داشتند، به دام انداختند.

این تیم در زمینه تبلیغ و تحریک به خرابکاری فعالیت داشته و اعضای آن از عوامل اصلی حمله به زیرساخت‌های خدماتی و تخریب اموال عمومی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر نورآباد بوده‌اند است.

تخریب هدفمند دوربین‌های پایش تصویری شهر، تهیه و استفاده از بمب‌های دست‌ساز و حضور در ناآرامی‌ها از جمله اقداماتی است که در این تیم تروریستی درآن دست داشته است.