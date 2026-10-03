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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

تیم تروریستی سلطنت‌طلبان در نورآباد فارس به دام افتاد

تیم تروریستی سلطنت‌طلبان در نورآباد فارس به دام افتاد

شیراز-سربازان گمنام امام زمان(عج) یک تیم تروریستی جریان سلطنت‌طلب که اعضای آن قصد اقدامات خرابکارانه و تخریب زیرساخت‌های شهری در نورآباد را داشتند، به دام انداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سربازان گمنام امام زمان(عج) یک تیم مرتبط با جریان سلطنت‌طلب که اعضای آن قصد اقدامات خرابکارانه و تخریب زیرساخت‌های شهری را داشتند، به دام انداختند.

این تیم در زمینه تبلیغ و تحریک به خرابکاری فعالیت داشته و اعضای آن از عوامل اصلی حمله به زیرساخت‌های خدماتی و تخریب اموال عمومی در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهر نورآباد بوده‌اند است.

تخریب هدفمند دوربین‌های پایش تصویری شهر، تهیه و استفاده از بمب‌های دست‌ساز و حضور در ناآرامی‌ها از جمله اقداماتی است که در این تیم تروریستی درآن دست داشته است.

کد مطلب 6966766

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    نظرات

    • خورشید ضیای IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
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      پاسخ
      تشکر میکنم از شما سربازان گمنام امام زمان امیدوارم همیشه صحیح و سالم بالای سرخانواده محترمتان باشید باشما همکاری میکنیم تا تمام آنها دستگیر شوند

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