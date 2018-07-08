سروش رفیعی به تیم فوتبال پرسپولیس بازگشت/ مدت قرارداد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، سروش رفیعی که در هفته های گذشته صحبت های زیادی پیرامون حضورش در پرسپولیس مطرح شده بود شامگاه یکشنبه جلسه‌ای را با حمیدرضا گرشاسبی در دفتر باشگاه برگزار کرد تا قرارداد خود را بطور رسمی منعقد کند.

رفیعی که در زمان قهرمانی پرسپولیس در پانزدهیمن دوره رقابت های لیگ‌برتر برای نیم‌فصل، تجربه حضور در جمع شاگردان برانکو ایوانکوویچ را در کارنامه خود داشت فصل گذشته به الخور قطر رفت تا تجربه بازی در لیگ ستارگان این کشور را بچشد.

این بازیکن به دلیل محرومیت پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات تابستانی نمی تواند در نیم فصل اول برای سرخپوشان به میدان برود.

قرارداد رفیعی با پرسپولیس به مدت یک فصل و نیم است تا بتواند در بازی‌های برگشت هجدهمین دوره لیگ برتر و همچنین فصل نوزدهم برای این تیم بازی کند.