تامین به موقع اقلام ضروری برای تثبیت قیمت ها در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حاجی پور روز یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در جمع خبرنگاران در اراک اظهار داشت: با توجه به سیاست هایی که در سیستم تنظیم بازار کشور مطرح شده است و پرداخت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و استراتژیک و دارویی توسط دولت صورت گرفته، بنابراین هیچ نگرانی در مورد تامین کالاهای اساسی و استراتژیک مردم نداریم.

وی افزود: همچنین برای تامین برنج، روغن، نهاده های دامی و کشاورزی عملا اقدامات خوب و مناسبی توسط دولت صورت گرفته است و عوامل توزیع هم در مجموعه استان مرکزی فعال هستند که امیدواریم با این روند شاهد کاهش دغدغه های مردم در حوزه بازار باشیم.

حاجی پور در بخش دیگر سخنان خود در ارتباط با جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی بیان داشت: با توجه به سیاستی که در حوزه ستاد تنظیم بازار کشور مطرح است، مقرر شد که در قالب ستاد تنظیم بازار به ریاست استاندار و دبیری سازمان صنعت، معدن وتجارت نسبت به تشکیل جلسات هفتگی در استان مرکزی اقدام شود که اولین جلسه امروز با حضور اعضا برگزار شد.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه امروز موضوع اعتراضات واحدهای صنفی در خصوص در خواست از دولت برای تامین اقلام مورد نیاز عنوان شد. همچنین موضوع انتظارت اتحادیه کامیون داران از مسئولان استان مطرح شد که مقرر گردید با حضور کامیون داران جلسه ای تشکیل و مشکلات آنان جمع بندی تا در جلسه ستاد تنظیم بازار استان برای پیگیری مطرح شود.