احتمالِ انتقال «شیخ عیسی قاسم» به لندن قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های اجتماعی فعالان بحرینی، آیت الله شیخ عیسی قاسم تا این لحظه (برای چهاردهمین روز متوالی) در بیمارستان «ابن النفیس» بحرین بستری بوده و تا کنون برای درمان به خارج از بحرین منتقل نشده است.



فعالان شبکه های اجتماعی از «احتمال» انتقال شیخ به «لندن» در صبح دوشنبه (۱۸ تیر) خبر داده و از مردم خواسته اند برای خداحافظی و بدرقه شیخ صبح فردا در فرودگاه منامه حضور یابند.

گفتنی است که دولت بحرین برای آیت الله شیخ عیسی قاسم گذرنامه ای موقت که تنها یکسال اعتبار دارد، صادر کرده است.

تیم پزشکی شیخ طی هفته گذشته با توجه به نتیجه آزمایشها و وخامت وضعیت سلامتی وی، امکان درمان شیخ را تنها در خارج از بحرین تشخیص داده و بر لزوم انتقال فوری وی به خارج تأکید کرده اند.

این در حالی ست که رژیم بحرین طی حکمی پادشاهی در سال ۱۳۹۵ / ۲۰۱۶ تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم را لغو نموده و طبق قوانین، شیخ از در دست داشتن مدارک احراز هویت بحرینی از جمله گذرنامه معتبر جهت سفر به خارج محروم گشته است.

به نظر می رسد آل خلیفه باتوجه به وخامت وضعیت سلامت شیخ -در نتیجه محاصره دو ساله منطقه الدراز محل سکونت شیخ و همچنین بازداشت خانگی یکساله وی- فوراً دست بکار شده و امکان خروج شیخ از بحرین را از طریق صدور گذرنامه موقت یکساله (و نه از طریق بازگرداندن تابعیت) فراهم کرده است.