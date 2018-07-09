انتظار پلیس از سریال سازان/ تلویزیون مدیران جسور کم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بازدید از پشت صحنه سریال «گشت ویژه» به کارگردانی مهرداد خوشبخت دیروز ۱۷ تیرماه در محل لوکیشن این سریال برگزار شد و سردار محمدرضا مقیمی رییس پلیس آگاهی ناجا، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا در لوکیشن سریال حاضر شدند.

در نشستی که دیروز با حضور سردار مقیمی، سردار منتظرالمهدی و همچنین جمعی از عوامل سریال از جمله سعید پروینی تهیه کننده، مهرداد خوشبخت کارگردان، برزو ارجمند، فرهاد قائمیان و امیررضا دلاوری بازیگران و همچنین جمعی از عوامل سریال پلیسی «گشت ویژه» برگزار شد درباره مراحل تولید این مجموعه و همچنین مسایل مالی تلویزیون صحبت شد.

سعید پروینی در ابتدا بیان کرد که سعی دارند در سه ماه تولید ۱۳ قسمت از سریال را تمام کنند.

سپس مهرداد خوشبخت در سخنانی بیان کرد: من چند سال پیش هم با ناجی هنر کار کرده بودم و الان به نظرم پخته تر شده اند. مشکل ما اکنون بیشتر با تلویزیون است تا ناجا و اینکه مدیرانی که سر کار هستند کمتر جسارت دارند.

وی ادامه داد: در این سریال هم قسمت های معمایی داریم و هم بازیگران جذاب و در هر قسمت هم عملیات های پلیسی و بخش های اکشن داریم.

فرهاد قائمیان در ادامه جلسه درباره نقش خود اظهار کرد: من این لباس را چند بار با افتخار پوشیده ام و خوشحالم که با تیمی بازی می کنم که سعی داریم که آبروی خود و نیروی انتظامی را حفظ کنیم. امیدواریم نیرویی صمیمی تر و همراه با مردم از نیروی انتظامی نشان دهیم و الگوهایی تصویر کنیم که هم برای نیروی انتظامی خوب باشد و هم مردم.

برزو ارجمند از دیگر بازیگران حاضر در این جلسه عنوان کرد: ما مشکلاتی با تلویزیون داریم از جمله اینکه تلویزیون بودجه ندارد. ما از ماه گذشته شروع به کار کرده ایم و پروینی خودش را به آب و آتش می زند تا بودجه را فراهم کند.

امیررضا دلاوری نیز در سخنانی بیان کرد: من با رضایت سراغ نقشم در این سریال آمدم و تمام انرژی خود را می گذارم اما متاسفانه معضل این روزهای سریال سازی با مسایل مالی پیوند خورده است‌.

حمید برزگر نویسنده سریال با اشاره به تعامل با تلویزیون بیان کرد: فیلمنامه تغییراتی داشت که البته مشکل ما بیشتر با تلویزیون بود چون فیلمنامه چالش برانگیزی داشتیم.

محمدرضا ریاحی دیگر نویسنده سریال نیز درباره این قصه ها توضیح داد: ما سعی کردیم قصه هایی بنویسیم که هم عقبه مستند داشته باشد و هم دور از واقعیت نباشد.

سردار مقیمی نیز در این جلسه اظهار کرد: ما در ناجا به عنوان پلیس تخصصی کار می کنیم و پرونده هایی داریم که به نوعی با همه جرم ها مرتبط است بنابراین همکاران ما هم باید باهوش باشند و هم فضای کشور را بشناسند و کارشان بسیار سخت است.

وی با اشاره به ذهنیت مردم از پلیس و تفکیک فضای کار و منزل عنوان کرد: ارزیابی مردم این است که پلیس خیلی جدی است البته در فضاهای کاری پلیس بسیار جدی است ولی ما هم در میان خانواده اهل شوخی هستیم و سعی می کنیم فضای کار را از فضای منزل جدا کنیم. اولین مهارتی هم که همکاران یاد می گیرند این است که موضوعات را به منزل نبرند.

سردار مقیمی با اشاره به بعضی از فیلم و سریال ها و تصویر پلیس در آنها تصریح کرد: گاهی اتفاقاتی می بینیم که سطح پلیس را تنزل می دهد.

وی با اشاره به اینکه در سریال ها باید به عوامل دیگر هم برای کاهش جرم توجه کرد، گفت: میزان جرایم در این سال ها افزایش پیدا کرده اما آیا تعداد نیروهای پلیس هم به همین میزان افزایش پیدا کرده است؟ البته سواد علمی و حتی تجهیزات پلیس پیشرفت کرده است اما باید اتفاقات دیگری هم رخ دهد تا فرهنگ جامعه تغییر کند. فقط پلیس با جرم کار نمی کند جامعه شناس و روانشناس هم باید پای کار بیاید. از طرفی باید به گونه ای بنویسیم و بازی کنیم که به بیننده القا کنیم که عواقب کارش در ارتکاب جرم چیست.

سردار منتظرالمهدی نیز با اشاره به جذابیت سریال های پلیسی تصریح کرد: سریال های پلیسی اساسا مورد اسقبال قرار می گیرد به ویژه ژانر کارآگاهی و اکشن که همیشه مورد توجه است. برای تولید این سریال هم من توصیه کردم هرآنچه اکسسوار و تجهیزات لازم است در اختیار عوامل سریال قرار بگیرد.

وی در پایان بیان کرد: باید در سریال ها یک پلیس هوشمندِ مقتدر و در عین حال مهربان نمایش داده شود. همچنین سریال ها، هوشیارسازی، آگاه سازی و آموزش را در دستور کار خود قرار دهند و آموزش ها مبتنی بر درمان باشد.