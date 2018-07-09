شاعر معاصر باید تمام آثار گذشتگان ادب فارسی را مرور کند

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی اول دختران دورۀ هفتم آفتابگردانها، عصرِ یکشنبه با حضور اساتید و کارشناسان شعر، در مجتمعِ آدینۀ تهران آغاز به کار کرد.
علیمحمد مودب، مدیرعامل موسسه شهرستان ادب، در اولین کلاس از مجموعه کلاسهای این اردو، به صحبت دربارۀ جهان شعر، طمع طبیعی انسان و خلاقیت شاعر پرداخت و گفت: چنانچه در قرآن نیز آمده، طمع چیز خوبیست و خوب است که ما نیات، طمعها و اهدافمان را اصلاح کنیم. طمع همانقدر رشد میکند که چشم ما بینایی دارد. هرکس باید ببیند چه طمعی دارد. اینکه ما در راستای طمعها چه راهی میرویم و چه انگیزههایی داریم، اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه مطالعۀ آثار بزرگان، خلاقیت را افزایش میدهد، اظهار داشت: در تاریخ و آنچه از تذکرهها باقیست، نام هزاران شاعر با ذکر یک بیت یا بیشتر از آن آمده که تنها بعضی از آن شاعران ماندگار شدهاند، کسانی مثل مولوی، نظامی، عطار و جامی. دریغ نیست که در شهری با این خیابانهای بزرگ و رجال، از کوچهها شروع کنیم.
این شاعر افزود: باید قلهها را بشناسیم و زبان، زیباییشناسی و معرفت را یاد بگیریم. اگر آز و آرزوی ما کوچک باشد، نتیجه نخواهیم گرفت. فرض کنید که در این لحظه شاعر بزرگی وارد اینجا شود. اضطرابی شما را فرا میگیرد که البته اضطراب مبارک و سالمیست، این اضطراب شما را میترساند. باید بترسید و فکر کنید که شعر من از نظر محتوا چه چیزی برای ارائه دارد. همین مساله شما را به تلاش وا میدارد تا شعر خوبی بنویسید.
مودب، مطالعۀ آثار کهن را ضروری دانست و این موضوع که مطالعۀ این آثار به زبان شعر ما ضرر میرسانند را بی مورد عنوان کرد و گفت: باید آثار گذشتگان را مطالعه کنیم تا زبان زیبای فارسی را یاد بگیریم. مگر ما قبل از آنکه خاقانی بخوانیم، چه زبانی داریم که میترسیم ضرر ببیند؟ باید خاقانی بخوانیم که خاقانی معاصر ماست. به قول قیصر: هرچه موثر است، معاصر است. طمعتان را تنظیم کنید و اهتمام و تلاشتان را بیشتر. اگر قلۀ شعر ما فلان شاعر معاصر است، پرواز ما به همان اندازه خواهد بود.
وی ادامه داد: چیزی شوید که عوض نشود؛ ازلی-ابدی و غیر قابل تعویض. ما در همهمه، سکوت اطراف را نمیشنویم. باید حاضر باشید و به اطراف توجه کنید. مدرنیستها و سرمایهداران جدید متوجه اطرافشان بودند. استیو جابز میگوید: فرق من و شما این است که من متوجهام. غبار عادت نمیگذارد که چیزی ببینیم.
مدیرعامل شهرستان ادب این سخن از امام خمینی(ره) که حداقلِ نماز صحیح، نماز غریق است، را مورد توجه قرار داد و گفت: غریقی که دارد خفه میشود تماماً به خدا توجه میکند و میداند که خدا با اوست و او بندۀ خدا. این نوع توجه، به شاعر کمک میکند که شعر خوب و دور از شعاری بسراید و مانع از این می شود که اشعاری مثل شعرهای دفاع مقدس و عاشورایی ما شعاری شوند.
مودب در پایان به فرازی از دعای ابوحمزۀ ثمالی اشاره کرد و افزود: اعوذ بک من الکسل؛ دست از تنبلی و دست کشیدن بکشید و همت کنید. به شدت اهل ذکر و دعا باشید و بدانید که دعا تکبر را از میان میبرد.
اردوی دختران دورۀ هفتم آفتابگردان، تا چهارشنبه، بیستم تیر، ادامه دارد.
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