داد و فریاد شفر در پایان تمرین امروز استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز آبی پوشان پس از یک روز استراحت از ساعت ۱۰:۳۰ در مجموعه ورزشی صنایع دفاع برگزار شد.

قرار بود آبی پوشان امروز برای برپایی یک اردوی ۱۰ روزه تهران را به مقصد استانبول ترک کنند اما گویا هنوز این سفر قطعی نشده و به احتمال زیاد استقلالی ها فردا تهران را به سمت استانبول ترک خواهند کرد.

محسن کریمی مهاجم جوان آبی پوشان که فصل گذشته پس از رفع مصدومیت و چند بازی برای استقلال دوباره دچار مصدومیت شدید شده بود، امروز با لباس شخصی در تمرین حاضر شد و پس از خوش و بش با بازیکنان دقایقی هم با ویلفرد شفر به طور اختصاصی صحبت کرد.

ساشا فرزند وینفرد شفر که آنالیزر تیم استقلال هم هست امروز پس از مدتها استراحت و حضور در کشورش در تمرین صبح حاضر شد و پس از دقایقی گفتگو با پدرش و اعضای کادر فنی تمرینات آبی پوشان را زیر نظر گرفت.

ووریا غفوری ابتدا تمرینات اختصاصی را انجام داد و سپس با آمادگی کامل در تمرینات گروهی شرکت کرد.

نصرالله عبدالهی سرپرست تیم استقلال به شدت پیگیر وضعیت سفر آبی پوشان به ترکیه بود تا این تیم فردا عازم استانبول شود.

قبل از شروع تمرین، وینفرد شفر دقایقی با بازیکنانش صحبت کرد. پس از صحبت های شفر، بازیکنان زیر نظر فیلیپ مربی بدنساز آبی پوشان، بدن های خود را گرم کرده سپس به کارهای سرعتی و کششی پرداخته و در آیتم بعدی بازیکنان زیر نظر کادر فنی به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند.

بخش بعدی تمرین اختصاص به یک فوتبال درون تیمی داشت و در پایان هم تمرینات بدنی انجام شد.

تمرین تیم استقلال پس از ۹۰ دقیقه به پایان رسید و این تیم اگر فردا عازم ترکیه نشود، تمرینات خود را در مجموعه ورزشی صنایع دفاع پیگیری خواهد کرد.

وینفرد شفر سرمربی استقلال که از شرایط فعلی تیم و ابهام در کمپ تمرینی ترکیه ناراحت است، در انتهای تمرین در رختکن با صدای بلند با تلفن خود صحبت کرد و لحظاتی داد و فریاد به راه انداخت.