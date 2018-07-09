به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره بیست و پنجمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود.

عنوان این کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر آرای دیلتای» و ارائه دهنده آن هم مالک شجاعی جشوقانی است.

ناقدین این جلسه محمد تقی موحد ابطحی و پگاه مصلح، مدیر علمی، معین معین زاده و مدیر اجرایی، طاهره ایشانی است.

کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر آرای دیلتای» روز یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷ ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.