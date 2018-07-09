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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

مالک شجاعی جشوقانی ارائه می کند؛

کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای»

کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای»

کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر آرای دیلتای» با ارائه مالک شجاعی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره بیست و پنجمین کرسی ترویجی با رویکرد عرضه و نقد ایده علمی برگزار می شود.

عنوان این کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای» و ارائه دهنده آن هم  مالک شجاعی جشوقانی است.

ناقدین این جلسه محمد تقی موحد ابطحی و پگاه مصلح، مدیر علمی، معین معین زاده و مدیر اجرایی، طاهره ایشانی است.

کرسی ترویجی «فهم هرمنوتیکی علوم انسانی مبتنی بر  آرای دیلتای» روز  یکشنبه ۲۴ تیر ۹۷ ساعت: ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۳۰ در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

کد مطلب 4342309
سارا فرجی

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