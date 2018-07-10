ارائه بورس تحصیلی خیرین به دانشجویان فنی و حرفه ای

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفتر امور خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه کمی این دانشگاه فعال شده است.

وی ادامه داد: بورس تحصیلی که خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای ارائه می دهند، تحت عنوان «بورس خرد» است که حدود ۲۸۰ دانشجو را تحت پوشش خود قرار داده و در حال تقویت آن هستیم تا تعداد بورس تحصیلی خیرین افزایش یابد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: طرح دیگر دانشگاه، طرح سجا است که دانشجویان تحت عنوان «سفیران جوان اقتصاد مقاومتی» مهارتی را فرا می گیرند و اگر دانشگاه به خدمات این دانشجویان نیاز داشت مانند رنگ آمیزی، تعمیرات، تجهیزات و ... با این دانشجویان قرارداد می بندد.

وی ادامه داد: این از لحاظ اقتصادی هم به نفع دانشگاه و هم به نفع دانشجو است.