  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۹ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای خبر داد:

ارائه بورس تحصیلی خیرین به دانشجویان فنی و حرفه ای

ارائه بورس تحصیلی خیرین به دانشجویان فنی و حرفه ای

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای از ارائه بورس تحصیلی توسط خیرین این دانشگاه خبر داد و گفت: ۲۸۰ دانشجو تحت پوشش بورس تحصیلی خیرین این دانشگاه قرار دارند.

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفتر امور خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای در توسعه کمی این دانشگاه فعال شده است.

وی ادامه داد: بورس تحصیلی که خیرین دانشگاه فنی و حرفه ای ارائه می دهند، تحت عنوان «بورس خرد» است که حدود ۲۸۰ دانشجو را تحت پوشش خود قرار داده و در حال تقویت آن هستیم تا تعداد بورس تحصیلی خیرین افزایش یابد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: طرح دیگر دانشگاه، طرح سجا است که دانشجویان تحت عنوان «سفیران جوان اقتصاد مقاومتی» مهارتی را  فرا می گیرند و اگر دانشگاه به خدمات این دانشجویان نیاز داشت مانند رنگ آمیزی، تعمیرات، تجهیزات و ... با این دانشجویان قرارداد می بندد.

وی ادامه داد:  این از لحاظ اقتصادی هم به نفع دانشگاه و هم به نفع دانشجو است.

کد مطلب 4342768
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها