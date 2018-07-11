به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع امنیتی عراق در استان الانبار اعلام کرد که قاسم الاعرجی وزیر کشور، راه بین المللی بغداد- الرمادی را بازگشایی کرد.

این راه از سال ۲۰۱۴ به دلیل سیطره گروه تروریستی داعش و عملیات نظامی برای آزادسازی استان الرمادی بسته شده بود.

فرماندهان امنیتی، عشایری و مردمی در استان الانبار اعلام کردند که راه بین المللی سریع میان بغداد تا گذرگاه مرزی طریبیل به طور کامل از امنیت برخوردار است و نیروهای امنیتی عراق کنترل نوار مرزی عراق و اردن و بخش هایی از سوریه را در اختیار دارند.