به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، دستور جلسه این مجمع، ارائه گزارش هیأت‌مدیره، حسابرس و بازرسی قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١٣٩٦، تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به پایان اسفند ٩٦، انتخاب اعضای هیأت‌مدیره، حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و... است.

سهامداران بانک صادرات ایران برای اخذ برگه حضور در مجمع از روز ٢٨ لغایت ٣٠ام تیرماه در ساعات اداری می‌توانند با ارائه مدارک مالکیت سهام، مستندات قانونی و کارت شناسایی معتبر به حوزه سهامداران بانک مراجعه کنند.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) ساعت ١٥ روز ٣١ تیرماه در سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک برگزار خواهد شد.