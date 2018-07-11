به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، نمایندگان رسانه‌ها خبرگزاری‌ها، نشریات مکتوب و برنامه‌های اینترنتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه تا پایان روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه به مدت ۵ روز درخواست‌ خود را با ورود به سایت جشنواره به آدرس icff.ir در بخش خبرنگاران و اهالی رسانه ثبت نام کنند.

تاکید می‌شود به درخواست‌های خارج از سامانهِ ثبت نام و بعد از اتمام مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا رضاداد ۸ الی ۱۴ شهریور ۹۷ در شهر اصفهان برگزار می شود.