به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع رسانی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، نمایندگان رسانهها خبرگزاریها، نشریات مکتوب و برنامههای اینترنتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برنامههای رادیویی و تلویزیونی میتوانند از امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ماه تا پایان روز یکشنبه ۲۴ تیر ماه به مدت ۵ روز درخواست خود را با ورود به سایت جشنواره به آدرس icff.ir در بخش خبرنگاران و اهالی رسانه ثبت نام کنند.
تاکید میشود به درخواستهای خارج از سامانهِ ثبت نام و بعد از اتمام مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا رضاداد ۸ الی ۱۴ شهریور ۹۷ در شهر اصفهان برگزار می شود.
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