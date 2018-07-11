به گزارش خبرگزاری مهر، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید امروز چهارشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: در نشست امروز سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اعضاء خواست تا پرداخت های خود برای هزینه نظامی این نهاد را از ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به ۴ درصد افزایش دهند.

سخنگوی کاخ سفید در این خصوص گفت: ترامپ با کشورهای عضو گفته است که آن ها نه تنها باید ۲ درصد تولید ناخالص داخلی سهم خود را بپردازند، بلکه باید حق السهم خود را به ۴ درصد نیز افزایش بدهند.

لازم به ذکر است، کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امسال در مجموع بالغ بر یک تریلیون و ۱۳ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار هزینه خواهند کرد.

بر این اساس آمریکا ۳.۵ درصد درآمد ناخالص داخلی خود را برای این هزینه ها در نظر خواهد گرفت.

پس از آمریکا، یونان با ۲.۲۷ درصد، استونی با ۲.۱۴ درصد، انگلستان با ۲.۱۰ درصد و لتونی با ۲ درصد در جایگاه های بَعدی قرار دارند.

فرانسه ۱.۸۱ درصد درآمد ناخالص داخلی، آلمان ۱.۲۴، هلند ۱.۳۵ درصد و ایتالیا ۱.۱۵ درصد را برای هزینه های نظامی اختصاص می دهند.

در سال ۲۰۱۸ ترکیه ۱.۶۸ درصد درآمد ناخالص داخلی را برای این هزینه ها اختصاص خواهد داد.

کشورهای عضو ناتو که کمترین درصد درآمد ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های نظامی خواهند کرد به ترتیب لوکزامبورگ، بلژیک و اسپانیا هستند.

این در حالی است که نشست ناتو امروز و فردا ۱۱ و ۱۲ جولای (۲۰ و ۲۱ تیرماه) در بروکسل برگزار می‌ شود.