به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در نامه ای به سردار سرلشکر پاسدار دکتر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درخواست خود مبنی بر معافیت سعید عزت اللهی آفاق، سردار آزمون، سید مجتبی {مجید} حسینی، علیرضا جهانبخش جیرنده، علیرضا صفر بیرانوند، مهدی ترابی و علی قلی‌زاده از خدمت سربازی را مطرح کرد.

درخواستی که در نوع خود جالب است و برای نخستین بار از سوی یک مقام رسمی مطرح می شود. نکته مهم آنکه فقط برای همین هفت عضو تیم ملی فوتبال مطرح شده که همه آنها یا در خارج از کشور اشتغال دارند و یا در آستانه ترانسفر شدن هستند. جالب تر آنکه بر سر مهدی ترابی و حضور او به عنوان سرباز در تیم تراکتورسازی بحث های فراوانی این روزها مطرح است.

اینکه چرا وزیر ورزش که باید همه اهالی ورزش و قهرمانان سایر رشته های ورزشی را مورد تفقد خود قرار دهد با نادیده گرفتن تمام افتخارات رشته هایی چون کشتی، تکواندو، کاراته، جودو، والیبال، بسکتبال و .....، فقط تیم ملی فوتبال و ملی پوشان آن را مورد لطف خود قرار داده است، جای سوال دارد.

در اینکه یکی از شروط کی روش برای تمدید قرارداد همین موضوع نظام وظیفه برخی ملی پوشان است شکی نیست و این نامه هم برای راضی کردن مربی اغلب شاکی تیم ملی تنظیم و ارسال شده، ولی آقای وزیر چرا و با کدام استدلال قانونی و منطقی چنین درخواستی را ارائه دادید؟ چرا جوانان این مرزو بوم، باید دو سال خدمت سربازی را سپری کنند ولی فوتبالیستی که درآمد میلیاردی دارد نباید این مدت زمان قانونی را سپری کند؟

اگر قرار است معافیتی برای قهرمانان ورزشی ایران درنظر گرفته شود، باید شامل همه قهرمانان در همه رشته های ورزشی شود. آیا عضو تیم ملی والیبال که با ارائه بازیهای درخور تحسین دل مردم ایران را شاد می کند نباید مورد لطف شما به عنوان مرد اول ورزش کشور قرار گیرد؟ چرا کشتی گیرانی که با مدالهای متعدد جهانی و المپیک بزرگترین افتخارات را نصیب ایران اسلامی می کنند از این قانون معاف شوند؟

این قبول که بازیهای تیم ملی در جام جهانی باعث شادی مردم ایران شد، ولی باید قبول کنید که ورزش ایران فقط فوتبال نیست و همه هزینه ها نباید برای تنها یک رشته ورزشی خرج شود! چرا قهرمانان رشته های دیگر ورزشی با آن آئین نامه کذایی ماه ها و بلکه سالها باید به دنبال جوایز خود برای کسب مدال جهانی و قاره‌ای باشند و وزیر چند روز از وقت گرانبهای خود را در روسیه صرف تهیه پاداش چند صد هزار دلاری اعضای تیم ملی فوتبال کند؟

آقای وزیر با اندک بررسی می توانید به این نکته برسید که که چند قهرمان تیم های ملی رشته های مختلف بهترین زمانهایی که قبل از اعزام باید برای تمرین و آماده‌سازی در اردوی تیم ملی صرف شود، برای اخذ مجوز خروج از کشور برای همراهی تیم ملی در راهروهای وزارت ورزش، حوزه نظام وظیفه و .... تلف می شود؟

به شائبه حمایت از یک تیم خاص نمی پردازیم، ولی وزارت ورزش باید مسئولیت خود را در قبال همه رشته های ورزشی و همه قهرمانان به یک رویه مناسب طی کند و اگر قرار است معافیت از خدمت سربازی برای قهرمانان ورزشی درنظر گرفته شود، باید با اخذ مصوبه از هیات دولت شامل همه ورزشکاران شود.

* محمد بیرامی