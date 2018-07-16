به گزارش خبرنگار مهر، اشتفان شولز، سفیر اتریش در ایران در همایش دیپلماسی خارجی اتاق تهران که با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در اتاق تهران در حال برگزاری است، با اشاره به سفر روحانی به اتریش گفت: اکنون ما یک استراتژی روشن تری در سیاست خارجی ایران در قبال اروپا مشاهده می کنیم که متکی بر مشارکت فعال در تمام بخش‌ها و ایجاد یک استدلال‌های مقابل سیاستهای آمریکا برای ایزوله کردن کشورها است.

وی افزود: دو رئیس جمهور موافقت کردند که روی این توافق داشته باشند که منافع اقتصادی از برجام را داشته باشند، مشروط بر اینکه ایران تمام تعهدات هسته ای خود را ایفا کند. ما تحت تاثیر قرار گرفتیم که چگونه رهبری ایران، تهدیدهای یکجانبه را مورد مقابله قرار می دهد و از آنها برای نوآوری سیستم اقتصادی خود استفاده می کند. این متمرکز بر اتکای به خود و تکنولوژی و نیز بازار رقابت آمیز داخلی است که می تواند مدلی برای کل منطقه باشد.

شولز با بیان اینکه اروپا آماده است شریک ایران برای ایجاد یک بخش خصوصی فعال اقتصادی باشد، گفت: این سیستم می خواهد کسب و کار خود را ایجاد کرده و ایجاد نوآوری در ایران را به دنبال داشته باشد، ضمن اینکه سیاست های تشویق در اروپا نیز پیگیری می شود. ایران می خواهد خود را از یک کشور صرفا تاجر، به یک کشور صنعتی تبدیل کرده و از یک کشور مصرف کننده به تولیدکننده حرکت نماید، اروپا نیز از این تغییر و تحولات نظام مند از طریق ایجاد ظرفیت و آموزش حمایت می کند.

سفیر اتریش در ایران گفت: همکاری مشترک با یک پکیج اتحادیه اروپا، پویایی لازم را دارد و یک پروسه باز را در برمی گیرد و اقدامات دیگری را نیز در برمی گیرد که مبتنی بر یادگیری و انتقال دانش است، چراکه باید به دنبال آن باشیم که چه ابزاری در دست داریم تا همکاری خود را گسترش داده و آن را برای مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا به کار بندیم.

وی اظهار داشت: ما یک تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک را در دستور کار داریم، این در حالی است که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار نیز دست به کار شده و دستگاههای رگولاتورهای ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند که دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند و از برخی سوءاستفاده ها را متوقف کنند، پیام قوی ما بر این است که این کانال های معاملاتی باز باشد و آن را مراقبت کنیم، ما همه با هم هستیم چراکه اتحادیه اروپا ده میلیارد دلار در سال آینده از توقف صادرات به ایران ضرر می کند، پس باید با هم صریح بوده و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد.

شولز گفت: جدول زمانی برای اجرای FATF تا اکتبر بسیار کم است، البته پیشرفت هایی داریم و ایران باید مورد تشویق قرار گیرد تا با استانداردهای بین المللی بانکی خود را هماهنگ کرده، اولین بانک ایرانی سیستم حساب بانکی الکترونیکی را این هفته اجرا می کند که از نظر نظام بین المللی برای ایران پذیرفته شده است، البته چالش هایی را هم دارد ولی فرصت هایی را نیز برای اروپا ایجاد می کند که تولیدات خود را به ایران بیاورد.

وی اظهار داشت: ما یک تامین مالی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک را در دستور کار داریم، این در حالی است که ارزهای دیجیتال و ارزهای رمزنگار نیز دست به کار شده و دستگاههای رگولاتورهای ایرانی و اروپایی و پلیس باید همکاری کنند که دنیای دیجیتال ارزی را به خوبی بشناسند و از برخی سوءاستفاده ها را متوقف کنند، پیام قوی ما بر این است که این کانال های معاملاتی باز باشد و آن را مراقبت کنیم، ما همه با هم هستیم چراکه اتحادیه اروپا ده میلیارد دلار در سال آینده از توقف صادرات به ایران ضرر می کند، پس باید با هم صریح بوده و از ایران بخواهیم که با ما مشارکت داشته باشد.

شولز گفت: جدول زمانی برای اجرای اف ای تی اف تا اکتبر بسیار کم است، البته پیشرفت هایی داریم و ایران باید مورد تشویق قرار گیرد تا با استانداردهای بین المللی بانکی خود را هماهنگ کرده، اولین بانک ایرانی سیستم حساب بانکی الکترونیکی را این هفته اجرا می کند که از نظر نظام بین المللی برای ایران پذیرفته شده است، البته چالش هایی را هم دارد ولی فرصت هایی را نیز برای اروپا ایجاد می کند که تولیدات خود را به ایران بیاورد.

وی اظهار داشت: تولید ایرانی برای ایران و اروپا بسیار رابطه برد-بردی است به شرط اینکه سیستم ممنوعیت واردات برای ما برداشته شود که لیست آن از سوی وزارت صنعت ایران اعلام شده است.