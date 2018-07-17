به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین شهریاری بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی زمین چمن مصنوعی کاکی با تاکید بر اینکه دولت در چند سال اخیر توجه خوبی به ورزش داشته است، اظهار داشت: ورزش و فعالیت‌های ورزشی از دغدغه‌های دولت و مسئولان برای پر کردن اوقات فراغت جوانان است.

شهریاری از توجه منطقه ویژه پارس جنوبی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تقدیر کرد و افزود: خوشبختانه امروز در شهر کاکی با حضور مسئولان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی با توجه به محروم بودن محله غرب شهر کاکی که از محله‌های محروم و فاقد برخوردار از زمین ورزشی، شاهد کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی در غرب این شهر هستیم.

وی بیان کرد: به‌عنوان نماینده مردم دشتی و تنگستان لازم می‌دانم از دولت تدبیر و امید که با همه مشغله‌ها و مشکلاتی که درصحنه بین‌المللی و چه در مسائل داخلی با آن مواجه هستند از محرومیت‌زدایی و توجه به مناطق محروم و مردم در سطوح پایین جامعه غافل نیستند.

توسعه فضای ورزشی در کاکی

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت از هر فرصتی برای محرومیت‌زدایی در نقاط کم‌برخوردار و محروم کشور استفاده می‌کند.

وی افزود: این زمین ورزشی یکی از نیازهای مبرم برای جوانان شهر کاکی است که به‌عنوان یکی از کارهای بسیار عام‌المنفعه، مفید و مؤثر وزارت نفت در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی که دارد این کار صورت می‌گیرد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت: از مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی در تأمین اعتبار ملی این پروژه و پیگیری فرماندار شهرستان دشتی و مدیرکل ورزش و جوانان استان قدردانی می‌شود.

