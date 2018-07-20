به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا افتخاری بعد از کنار رفتن بهرام افشارزاده از مدیرعاملی باشگاه استقلال در تاریخ ۷ مرداد ۹۵ با تصویب اعضای هیات مدیره باشگاه بعنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شد و بعد از یک ماه و اندی فعالیت با این سمت، در تاریخ ۱۰ شهریور همان سال و با تصویب اعضای هیات مدیره و صدور حکم محمود گودرزی وزیر وقت ورزش رسما کارش را بعنوان مدیرعامل باشگاه آغاز کرد.

زمانی افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال شد که پیش از انتصاب وی، علیرضا منصوریان با حکم بهرام افشارزاده هدایت آبی پوشان را بعنوان سرمربی به عهده گرفته بود. در آن زمان استقلال از نظر فنی شرایط مطلوبی نداشت و از عمده دلایل کنار رفتن افشارزاده از مدیرعاملی استقلال هم همین کاسته شدن از فشار ناشی از عملکرد نه چندان مطلوب فنی بود.

* پافشاری بر حفظ منصوریان

در حالی که بستر برای ایجاد تغییرات در کادر فنی که انتخاب افتخاری نبود فراهم بود، او ترجیح داد از انتخاب افشارزاده حمایت کرده و پای علیرضا منصوریان بایستد. حمایت افتخاری از منصوریان جواب داد استقلال تحت رهبری علیرضا منصوریان به روزهای خوب بازگشت. تا جایی که حتی بعد از آن که در نیم فصل دوم پنجره نقل و انتقالات این تیم بسته شد، باز هم روند رو به رشد این تیم ادامه داشت تا در نهایت آبی ها با هدایت منصوریان بهترین تیم نیم فصل دوم و نایب قهرمان جام حذفی شوند.

* بسته شدن پنجره

همانطور که در بالا اشاره کردیم، استقلال در این دوران با بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی مواجه شد. محرومیت از نقل و انتقالات برای اولین بار در تاریخ استقلال رخ داد که آن هم در دوران مدیریت رضا افتخاری بود. هرچند دلیل محرومیت به بدهکاری باشگاه به عادل شیحی بود که در زمان افشارزاده به باشگاه آمده بود، اما محرومیت آن نصیب افتخاری شد. افتخاری توانست از این چالش بزرگ به سلامتی عبور کرده و تیمش را به سر منزل مقصود رساند.

* رفتار سینوسی هواداران با افتخاری

افتخاری در تمام مدتی که مدیریت باشگاه استقلال را بر عهده داشت، با رفتارهای متفاوتی از سوی هواداران مواجه بود. واکنش هواداران استقلال نسبت به افتخاری گاها حمایتی و گاها انتقادی بود. هواداران دمدمی مزاج استقلال در پاره ای از مواقع مدیر تیم شان را به باد انتقاد گرفته و او را تحت فشار قرار می دادند و در پاره ای مواقع هم از او حمایت کرده و عملکردش را می ستودند.

* بدهکاری های مدیران پیشین

افتخار افتخاری در طول دوران مدیریتی اش که همواره نیز آن را نقل می‌کرد، پرداخت بخش عمده‌ای از مطالبات گذشته استقلال بود. افتخاری بارها به صورت مستقیم و غیر مستقیم با اشاره به علی فتح الله زاده او را عامل اصلی بدهکاری‌های این تیم می‌دانست و بارها نیز تاکید داشت که خودش بدهی های مربوط به دوران گذشته (به خصوص دوران فتح الله زاده) را پرداخت کرده است.

* ثبات مالی

سید رضا افتخاری در دوران مدیریتی‌اش در استقلال هر کاری نکرده باشد، این تیم را از نظر مالی در شرایط خوبی قرار داد و می‌توان گفت باشگاه دوران خوب مالی را در زمان افتخاری تجربه کرد. در دوران مدیریت افتخاری کمتر پیش آمد بازیکنان یا اعضای کادر فنی بابت تعویق مطالبات مالی شان گلایه داشته باشند.

* العین

یکی از سخت ترین و اصلی ترین چالش‌هایی که افتخاری در زمان مدیریتی اش در استقلال با آن مواجه شد، بازی این تیم با العین در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود. استقلال سخت ترین شکست آسیایی خود را در آن بازی تجربه کرد. در خصوص آن بازی و پشت پرده هایش حرف و حدیث زیادی شنیده شد اما هرچه بود، فشار روی رضا افتخاری بعنوان فرد اول مجموعه زیاد بود.

افتخاری در آن دوران به هر شکلی بود از آن بحران عبور کرد و حتی سرمربی تیمش علیرضا منصوریان را مثل گذشته حمایت کرد تا با منصوریان به استقبال لیگ هفدهم برود.

* نتایج ضعیف ابتدای فصل

استقلالی‌ها فصل هفدهم را خوب شروع نکردند. با دلایل آن کاری نداریم اما این تیم در هفت هفته ابتدایی فصل نتایج خوبی نگرفت و به انتهای جدول سقوط کرد. در آن مقطع نیز فشار هواداران بر باشگاه زیاد شد و علیرضا منصوریان تحت این فشار ها از استقلال کنار رفت. با کنار رفتن منصوریان بعد از بازی با ذوب آهن فشارها اندکی از مدیریت استقلال کاسته شد تا افتخاری بتواند اولین و آخرین انتخاب دوران مدیریتی اش در استقلال بعنوان سرمربی را انجام دهد.

* افتخاری و شفر

شفر انتخابی بود که هواداران استقلال را راضی کرد و این انتخاب نه تنها فشار را از روی افتخاری برداشت، بلکه او را در مقطعی به مدیر محبوب هواداران استقلال تبدیل کرد. انتخاب شفر نقطه‌ای روش در کارنامه افتخاری در استقلال محسوب شد.

* اولین و آخرین جام

استقلال در دوران مدیرعاملی افتخاری قهرمان جام حذفی کشور شد تا این اولین و آخرین جامی باشد که افتخاری در نقش مدیرعامل برای استقلال کسب کرده است. همچنین صعود استقلال به جمع ۸ تیم برتر آسیا نیز از جمله اتفاقات مثبتی بود که در زمان مدیریتی افتخاری رخ داد. آبی پوشان با مدیریت افتخاری در لیگ های شانزدهم و هفدهم هم حضور داشتند که یک مقام نایب قهرمانی و یک مقام سومی ماحصل حضور آنها با مدیریت افتخاری در لیگ برتر بود.

* بزرگترین چالش

بزرگترین چالشی که افتخاری در مدت اندکی کمتر از دو سالی که عهده دار مدیریت استقلال بود با آن مواجه شد، نقل و انتقالات پیش فصل لیگ هجدهم بود. استقلالی‌ها در حالی در نقل و انتقالات تابستانی لیگ هجدهم عملکرد مناسبی نداشتند که همزمان با آن رقیب سنتی شان باوجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی شان عملکرد بهتری داشتند.

جذب چند بازیکن آسیب دیده و مصدوم و بازیکنانی پایین تر از حد ستاره، نارضایتی شدید هواداران استقلال را ایجاب کرد و آنها در واکنش‌های تند خود خواهان کناره گیری وی به همراه ایدئولوژیستش، سید پندار توفیقی شدند.

حجم این فشارها آنقدر زیاد بود که افتخاری بعد از بازگشت از ترکیه به تهران و قبل از حضور در مراسم تدفین پیکر مرحوم پدرش، کناره گیری اش از مدیریت این باشگاه را اعلام کند.

* شکست دربی بدون بازی

هرچند بزرگترین چالش افتخاری در استقلال نقل و انتقالات پیش فصل بود و باشگاه او در فاصله یک هفته مانده به آغاز لیگ کامل نشد، اما تیر خلاص را بر پیکر وی بازی سوپرجام و شکست بدون بازی مقابل پرسپولیس وارد کرد. انتقادات استقلالی‌ها وقتی به اوج رسید که سازمان لیگ در عین ناباوری در فاصله ۳ روز مانده به دیدار سوپرجام با استناد به نامه استقلال مبنی بر درخواست جهت تغییر زمان بازی، پرسپولیس را برنده این دربی و قهرمان سوپرجام اعلام کرد.