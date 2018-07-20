به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی ایتالیایی که برای فصل ۲۰۱۸-۱۹ هدایت آبی های لندنی را بر عهده خواهد داشت دوست ندارد مهاجم بلژیکی خود را از دست بدهد. گفته می شود رئال مادرید در پی به خدمت گرفتن این بازیکن است.

ساری در این باره گفت: هازارد بازیکن سطح بالایی است و فکر می کنم یکی از بهترین بازیکنان اروپا. دوست دارم در طول هفته با او خوش بگذرانم. این نتیجه ای خوب خواهد داشت و رقابت را تا پایان فصل حفظ می کند. امیدوارم بتوانم باعث پیشرفت او شوم. این کار سختی خواهد بود زیرا هازارد بازیکنی بسیار سطح بالا است.