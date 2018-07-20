خبرگزاری مهر، گروه سیاست: در خبرتو خبر این هفته درباره تغییرات در دولت و نظر یکی از چهره های اصلاح طلب درباره طرح «هسته سخت» صحبت کرده ایم.

تغییر در دولت

این روزها بحث پیرامون تغییرات در ترکیب دولت داغ شده است. علی جنتی وزیر ارشاد دولت یازدهم در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: باتوجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، باید تغییراتی در دولت شکل گیرد و اتفاقاتی بیفتد.

بحث ایجاد تغییر در ترکیب کابینه از اواخر سال گذشته و اوایل امسال قوت گرفت اما تاکنون شاهد این امر نبوده ایم. مصطفی کواکبیان این هفته در حاشیه مراسم ختم محمّد بسته‌نگار گفت: اگر دولت، اقدامی برای ترمیم کابینه نکند مطمئناً مجلس بعد از تعطیلات، کارهایی را انجام خواهد داد، چون مردم از ما توقع دارند.

محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران در گفتگو با مهر، با اشاره به لزوم تغییر در دولت اظهار داشت: در شرایط امروز و پس از بحران‌های ناشی از تحریم که بر کشور حادث شده، همه نیروهای دست‌اندرکار در مسائل اجرایی، در واقع دچار نوعی سردرگمی در جهت‌گیری‌های جدید شده‌اند و نیروهای ارشد دستگاه‌های اجرایی اعم از وزرا و نیروهای ارشد وزارتخانه‌ها هم از این گرفتاری یعنی سردرگمی رنج می‌برند. اگر در این مسیر، نیروهای مسئول و مدیران ارشد با یکدیگر همسویی نداشته باشند، می‌شود از سر ضرورت نسبت به تغییر افراد هم اقدام شود.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییرات آینده دولت گفت: شرایط امروز کشور می طلبد که برخی اعضای کابینه که در شرایط عادی توسط آقای رئیس جمهور انتخاب شده اند، تغییر کنند و اسامی مختلفی هم در دست بررسی است تا در فرصت مناسب این تغییرات صورت بگیرد. تغییر در تیم اقتصادی هم خواهد بود.

واعظی در حالی از تغییرات در ترکیب تیم اقتصادی دولت سخن گفت که عبدالله ناصری فعال اصلاح طلب طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: شنیده‌ها حاکی از آن است که جهانگیری برای ایجاد تحولات در بخش اقتصادی دولت، هنوز نظر مساعد رئیس‌جمهور را در اختیار ندارد. گفته می‌شود همه این تغییرات ممکن است صرفا به تغییر رئیس کل بانک مرکزی ختم شود که دوره پنج‌ساله‌اش به‌طور قانونی رو به اتمام است.

یارانه احزاب

این هفته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جلسه ای برگزار کرد که محور آن تعیین دستورالعمل مشخص برای نحوه توزیع یارانه به احزاب و تشکل های سیاسی بود. بهرام سرمست دبیر این کمیسیون در گفتگو با مهر، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبارات کمک به احزاب در ۱۰ ماده و ۱۳ تبصره، مورد بررسی و تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار گرفت.

حسین کمالی رئیس خانه احزاب و عضو این کمیسیون ضمن ابراز گلایه از روند تصویب دستورالعمل مزبور به خبرنگار مهر گفت: پیشنهاد خانه احزاب مدنظر قرار نگرفت و پیشنهاد خودشان(اشاره به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب) را تصویب کردند.

احمد شریف دیگر عضو شورای مرکزی خانه احزاب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز گلایه از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در بی‌توجهی به نظرات خانه احزاب گفت: کارگروه ۳ نفره خانه احزاب، برای نحوه تخصیص یارانه به احزاب، دستورالعملی را تهیه کرده بود اما ظاهرا این دستورالعمل در کمیسیون ماده ۱۰ مورد توجه قرار نگرفته است.

انتقاد به هسته سخت

طی هفته های گذشته طرح هسته سخت سعید حجاریان سر و صدای زیادی به پا کرده است. محمدرضا تاجیک از نظریه پردازان اصلاح طلب در نقد طرح حجاریان به اعتماد آنلاین گفت: من فکر می‌کنم اتفاقا این هسته باید هسته نرم باشد. منظورم از هسته نرم این است که باید از پوسته مرکزی ژنرال‌های اصلاح‌طلبی عبور و برای ورود یک نسیم، فکر جدید، نخبگان جدید فضایی باز کنیم؛ اجازه دهیم در آن هسته چرخش نخبگان صورت بگیرد و فکر و گفتمان تازه به وجود آید و نیروهای باطراوت و شاداب وارد قضیه شوند. بسیار معتقد هستم که آن هسته سخت دیگر جواب نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: باید اصلاح‌طلبی را از انحصار عده‌ای خاص بیرون کشید. هم به لحاظ گفتمانی و هم به لحاظ راهبری باید واقعا اجازه داد که این بدنه شاداب، فراخ و گسترده اصلاح‌طلبی در تدبیر جریان اصلاح‌طلبی، در راهبری جریان اصلاحات، در بازتولید اصلاحات حضور فعال داشته باشند.