به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس دفتر رئیس جمهور در پیامی درگذشت حاج سید حسن حقانیان پدر آقای سید وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری را تسلیت گفت و از پیشگاه حضرت حق، برای آن پدر مومن و پرهیزگار، رحمت واسعه و همنشینی با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت کرد.

متن پیام محمود واعظی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

برادر گرامی جناب آقای سید وحید حقانیان

معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری

ضایعه درگذشت پدر ارجمندتان، مرحوم حاج سید حسن حقانیان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت می گویم و از پیشگاه حضرت حق، برای آن پدر مومن و پرهیزگار، رحمت واسعه و همنشینی با صالحان، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای جنابعالی سلامتی و توفیق روزافزون، مسالت دارم.

محمود واعظی

رئیس دفتر رئیس جمهور