به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راه آهن، علیرضا محفوظی اظهار داشت: با وجود مزیت‌های بی بدیل راه آهن، اگر بخش عمده این بار به راه آهن منتقل شود بخش حمل و نقل در کشور توسعه بیشتری پیدا می کند.

معاون حقوقی وزارت راه و شهر سازی یکی از مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی بار را نرخ ارزان تر آن نسبت به جاده دانست و افزود: درحال حاضر ۹۰ درصد اشتغال حمل ونقل بار، به جاده اختصاص دارد و این درحالی است که وضعیت کشته شدگان سوانح جاده ای نگران کننده است.

وی با اشاره به ترافیک گسترده در برخی از جاده‌های کشور، گفت: این قضیه باید با نگاه ملی و از جهات مختلف مورد بررسی قرار گیرد، اگر توجهاتمان را به حمل و نقل ریلی معطوف کنیم، مشاغل زیادی درراه آهن ایجاد می شود که می توانیم با انتقال شاغلان بخش جاده ای به بخش ریلی عملا اشتغالزایی بیشتری داشته باشیم.

معاون حقوقی وزارت راه و شهر سازی در ادامه با بیان این که وجود ساز و کارهای مناسب در راه آهن به مزیت‌های این شرکت می افزاید، در مورد دلایل تشکیل شرکت رجا و خصوصی سازی در راه آهن گفت: این شرکت از دل راه آهن تاسیس شد تا راه آهن بتواند به شکل شفاف، کمک ها و یارانه‌هایش را به بخش مسافری خصوصی پرداخت کند.

وی با تاکید بر اشتباه تاریخی در مورد تشکیل رجا بر اساس اصل ۴۴، تصریح کرد: شرکت رجا بر اساس این اصل تشکیل نشده، بلکه هدف از تشکیل آن هماهنگی با راه آهن در خدمات عمومی و اجتماعی بود.

معاون حقوقی وزارت راه و شهر سازی با بیان اینکه خصوصی سازی در بخش حمل و نقل باری توجیه بسیاری دارد، تصریح کرد: رویکرد تشکیل رجا درآمد زایی و سودآوری نیست و هر چه زودتر این اشتباه اصلاح شود به نفع کشور و نظام است، چرا که دست راه آهن را برای کمک به این شرکت می بندد.