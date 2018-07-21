به گزارش خبرنگار مهر، پنج شنبه ۲۸ تیرماه سال جاری را می توان نقطه عطفی برای کشتی بانوان ایرانی دانست. روزی که استارت حرفه ای شدن این رشته زده شد. ۹ تیم از استان های کشور در نخستین دوره لیگ کشتی کلاسیک بانوان حاضر شدند. خانه کشتی محمد بنا میزبان دختران کشتی گیر بود و پس از دو روز رقابت تیم کافه کاله نور مازندران قهرمان فصل نخست مسابقات شد.

پس از انتشار خبر راه اندازی کشتی کلاسیک بانوان، فدراسیون برنامه های خود را در این بخش اعلام کرد و با یک برنامه ریزی منظم تک تک وعده های فدراسیون اجرایی شد. نخست برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور و پس از آن رقابت‌های انتخابی تیم ملی و حال برگزاری رقابت‌های لیگ.

رسول خادم در فدراسیون کشتی به راستی حمایت‌های خود از ورزش زنان را عملی کرد تا بسیاری از دختران ایرانی به آرزوی خود یعنی کشتی گرفتن دست یابند؛ آرزویی که این روزها دیگر آرزو نیست و حال دختران کشتی گیر به هدف خود یعنی افتخار آفرینی در سطح جهان فکر می کنند.

حضور در مسابقات جهانی وعده ای است که فدراسیون کشتی داده است، وعده ای که پس از اجرایی شدن راه اندازی کشتی بانوان، برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی و لیگ برتر دیگر نمی توان به چشم یک وعده به آن نگاه کرد و دختران کشتی گیر امید زیادی برای تحقق این هدف دارند.

روز پنج شنبه لیگ به شکل منظمی آغاز به کار کرد. برق رضایت را می توان در چشم دختران کشتی گیر دید، رضایتی که پس از سالیان سال به آن رسیده بودند و امیدی که سالها در دل داشتند، جوانه زده بود.

به گفتگو با دختران کشتی گیر پرداختم، عشق و علاقه در صحبت‌هایشان موج می زد و خوشحال از اینکه به رشته مورد علاقه خود می پردازند. مازندران و کرمانشاه از قطب های اصلی قهرمان پرور در کشتی مردان است اما گویا در بخش بانوان نیز این دو استان شیرزنانی را به زودی به جهان نشان خواهد داد. این دو تیم به فینال مسابقات لیگ رسیدند و در پایان تیم کافه کاله مازندران عنوان قهرمانی در فصل نخست را کسب کرد.

شیدا کیانی از همدان که برای تیم البرز کشتی می گرفت درباره حس و حالش از راه اندازی کشتی بانوان گفت: در رشته جودو فعالیت می کردم و در ادامه به کشتی روی آوردم. در همدان دختران کشتی گیر بسیاری هستند و قطب کشتی بانوان شهرستان نهاوند است، مدعیان بسیاری داریم و این کری خواندن نیست، حقیقت است، چندین کشتی گیر در اردوی تیم ملی از همدان هستند. از اینکه کشتی بانوان راه اندازی شد بسیار خوشحال هستیم، آرزوی ما کشتی بود و اینکه می خواهیم پایدار باشد و بتوانیم ادامه دهیم. هدفم حضوردر المپیک است. امیدوارم بزرگان کشتی حمایت کنند و به شهرستان ها بیشتر بها داده شود.

الناز احمد از مازندران گفت: از کودکی به کشتی آزاد علاقه داشتم، همیشه از تلویزیون نگاه می کردم اما هیچ وقت موقعیت پیش نمی آمد، خدا را شکر که حال کشتی کلاسیک بانوان راه اندازی و خوشحالمان کردند. کشتی مازندران را از نتایج کشتی مردان می توان شناخت در بخش بانوان نیز افتخار آفرین خواهیم شد. بانوان کشتی گیر پتانسیل افتخار آفرینی در جهان را نیز دارند. در ووشو و مچ اندازی فعالیت داشتم که با آمدن کشتی ووشو را رها کردم.

شیدا رئوفی از کرمانشاه گفت: برخی از دختران فکر می کنند کشتی رشته زمخت و خشنی است در حالیکه اینگونه نیست، هرچه که به جلو پیش می روی متوجه می شوی اینگونه نیست. دیدگاه‌ها نسبت به کشتی نباید خشن باشد اگر بیایند و از نزدیک تماشا کنند و یا حتی کشتی بگیرند متوجه می شوند که اینگونه نیست. تقریبا کشتی و رزمی مانند یکدیگر هستند.

از دختران کشتی گیر حاضر در لیگ

اسما لطفی دیگر نماینده کرمانشاه گفت: از همه دعوت می کنیم اگر علاقه دارند بیاند و کشتی بگیرند. کرمانشاه شهر پهلوان پروری است به کشتی گیران بها می دهند و امیدورام همیشه پرچم کرمانشاه را بالا نگاه داریم. به نمایندگی از بچه های کرمانشاه از آقای خادم تشکر می کنیم که این شرایط را برای بانوان فراهم کرد.

اسما لطفی کشتی گیر کرمانشاهی

سارا همتی زاده از تیم حمید سوریان تهران گفت: در رشته رزمی بوکس فعالیت می کردم، بسیار به کشتی علاقه داشتم و همین علاقه باعث روی آوردنم به کشتی شد. بانوان ایرانی به کشتی علاقه دارند، همیشه منتظر راه اندازی کشتی بودیم و سایت فدراسیون را دنبال می کردیم. خداراشکر که روز به روز شرایط کشتی بانوان بهتر می شود.

سوده عزتی مربی تیم کرمانشاه گفت: کرمانشاه با دو تیم در رقابت‌های لیگ کشتی شرکت کرده است. مردم کرمانشاه به خاطر روحیه جنگندگی و قدرتی که دارند به کشتی گرایش پیدا کردند. کشتی گیران ما چون از سایر رشته هایی مانند آلیش و ووشو به سمت کشتی آمدند آمادگی بدنی خوبی داشتند به همین دلیل نمایندگان خوبی در اردوی تیم ملی داریم. از فدراسیون کشتی، خادم و منظمی به خاطر برنامه ریزی های انجام شده تشکر می کنم. نخست رقابت های قهرمانی کشور سپس انتخابی تیم ملی، بعد حضور مربی خارجی و حال از همه مهم تر برگزاری لیگ کشتی.

حس رضایت در صحبت‌های دخترانی که سال‌ها منتظر راه اندازی کشتی بانوان بودند به خوبی دیده می شد. روند پیشرفت در اجرای فنون کشتی گرفتن آنها از زمان برگزاری نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور تا برگزاری نخستین مسابقات لیگ کشتی به خوبی مشخص بود. این دختران نه فقط در تشک کشتی فیتیله پیچ می کردند بلکه زیر یک خم نا امیدی را نیز می گرفتند، با هر کُنده کشیدن بر روی تشک کشتی آنها کُنده سال‌های از دست رفته را به تشک می زدند و با هر فن کمر شانه‌های یأس را به خاک می مالیدند. حال این دختران هدف قهرمانی در جهان را در سر می پرورانند؛ هدفی که به زودی محقق خواهد شد.