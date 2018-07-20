به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، شاپور محمدی درباره سقف سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گفت: محدودیت سازمان بورس و اوراق بهادار برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری این بوده که صدور واحد سرمایه‌گذاری یونیت (واحدهای سرمایه‌گذاری مشترک) در شعب بانک‌ها انجام نشود و تنها در سامانه یا پلتفرم صندوق‌ها صدور یونیت انجام شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بعدی رعایت نرخ‌ها بود؛ چراکه کسی نباید نرخ‌های بانک مرکزی را بشکند، همچنین اعلام شد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی از منابع خود را به بازار سهام وارد کنند که به دلیل توزیع ریسک به سودآوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر می‌شود چراکه بازار سهام با رشد روبرو شده است.

وی تصریح کرد: اگر بخشی از منابع مالی به شرکت‌های بورسی هدایت شود این شرکت‌ها در رونق تولید و اشتغال‌زایی نقش دارند.

محمدی در خصوص وضعیت بورس در روزهای گذشته گفت: نوسان شاخص بورس متأثر از عواملی مانند تغییر ارزش جایگزینی، رشد صادرات، افزایش سودآوری برخی شرکت‌ها در صورت‌های مالی مربوطه و همچنین سوق نقدینگی به بازار سرمایه بوده؛ اما اینکه این رشد تا چه حد با دانش فاندامنتال‌ها (تحلیل‌ بنیادی) سازگار است باید در هر شرکت مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: اعتقاد دارم اگر سهام شرکت‌های با عرضه اولیه با تحلیل مناسب خریداری شوند به سرمایه‌گذاران خُرد کمک می‌کند؛ چراکه کم ریسک تر هستند.

محمدی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خُرد سعی کنند واحد سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری کنند؛ همچنین باید سبدی از سهام خریداری کنند و به شایعات نیز توجه کنند.

وی ادامه داد: متقاضیان خرید سهام می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای شرکت‌های کارگزاری مجوز دار تحت نظارت سازمان بورس و شرکت‌های مشاوره‌ای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. در صورت تخلف یا ارائه مشاوره‌های اشتباه از سوی شرکت‌های کارگزاری مجوز دار سازمان بورس موارد را بررسی می‌کند.