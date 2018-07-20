به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی آیت الله عیسی قاسم «المقاوم» در بیانیه شماره ۵ در مورد روند درمانی ایشان اعلام کرد شیخ سه شنبه ۲۰ جولای (۲ مرداد) مورد عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

المقاوم آورده است این عمل بر اساس تشخیص پزشکان متخصص و نتایج آزمایشهای تخصصی، روز سه شنبه در یکی از بیمارستانهای لندن انجام خواهد شد.

گفتنی است آیت الله شیخ عیسی قاسم سه هفته پیش از منزل خود که بیش از یک سال در محاصره بود با آمبولانس به بیمارستانی در بحرین منتقل شده و مورد عمل جراحی قرار گرفته بود و دوشنبه ۱۸ تیر (۹ جولای) طبق نظر تیم پزشکی متخصص به علت فراهم نبودن درمان لازم در بحرین برای ادامه درمان به خارج از بحرین (لندن) منتقل شد.