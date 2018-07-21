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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۸:۰۴

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد:

برخورداری ۸۸۰۰ دانش‌آموز مددجو از خدمات فرهنگی و تحصیلی

برخورداری ۸۸۰۰ دانش‌آموز مددجو از خدمات فرهنگی و تحصیلی

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: هشت هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد استان از خدمات فرهنگی و تحصیلی این نهاد در طول سال بهره‌مندمی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید محبی افزود: امور فرهنگی یکی از محورهای اساسی فعالیت‌های کمیته امداد است.

وی بیان داشت: فراهم آوردن امکانات لازم برای ادامه تحصیل دانش آموزان، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی و رسیدگی به مسائل آموزشی و تربیتی آنها از مهمترین اقدامات فرهنگی این نهاد برای دانش آموزان تحت حمایت است.

محبی افزود: یکی از مشکلات دانش آموزان و دانشجویان نیازمند، نداشتن امکانات کافی برای ادامه تحصیل است.

وی اظهار داشت: مشاوره و راهنمایی فردی و گروهی به دانش آموزان برای جلوگیری از ترک تحصیل و راه‌یابی به مقاطع تحصیلی بالاتر، روش‌های مطالعه و یادگیری صحیح، انتخاب رشته و آشنایی با رشته‌های دانشگاهی از دیگر خدمات فرهنگی ارائه‌شده برای دانش آموزان است.

کد مطلب 4352160

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