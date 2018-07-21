امحاء ۱۶ تن مواد غذایی فاسد در کرمانشاه /۵۷ واحد صنفی پلمب شد

بهمن خدادادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه ماه اول سال جاری با به کارگیری ۷۳ بازرس بهداشت محیط در قالب بازرسی از مراکز سلامت جامع در مراکز بهداشتی و درمانی و نیروهای ستادی در قالب گشتهای مشترک و بازدیدهای روتین ۱۷ هزار و ۳۰۲ بازدید از مراکز تهیه وتوزیع و چهار هزار و ۴۶۹ مورد بازدید از پارکها، مساجد و مهدهای کودک انجام شد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان شهرستان کرمانشاه با اشاره به اینکه مواد غذایی معدومی شامل مواد غذایی فاسد، تاریخ مصرف گذشته وغیرمجاز یا اجناس خارجی بدون مجوز واردات به میزان ۱۶ تن بوده افزود: ۱۸۰ اخطار بحرانی نیز صادر کردیم که از این تعداد حدود ۵۷ مورد منتج به پلمب شده است.

وی گفت: اخطارهای ما ۴۸ ساعت زمان دارد اگر نقایص ظرف این مدت رفع شود واحد اخطار گرفته پلمب نمی شود و تعهد محضری اخذ و پرونده به خاطر تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود.

خدادادیان با اشاره به اینکه با دامپزشکی در راستای مبارزه با ذبح غیرمجاز دام و عرضه مرغ زنده اکیپ مشترک داریم گفت: با جهاد کشاورزی، امور آب و بخشداری مرکزی و انتظامی در خصوص کشت سبزی های غیرمجاز در درود فرامان وارد عمل شدیم و ۱۵ کشاورز متخلف که اقدام به کشت غیرمجاز و آبیاری با فاضلاب شهر کرمانشاه کردند را مجبور به معدوم سازی سبزی کاری غیرمجاز خودشان کردیم.

وی با بیان اینکه درصدد رایزنی با معاونت غذا و دارو هستیم افزود: در برخی باشگاه های ورزشی داروهایی به جوانان داده می شود که خلاف مقررات است مردم مراقب فرزندانشان باشند داشتن یک بدن عضلانی نباید به هر قیمت رخ دهد چون عوارض خطرناک نظیر ناراحتی کبدی و کلیوی و سرطان خون به دنبال دارد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت و درمان شهرستان کرمانشاه گفت: همچنین در برخی فروشگاه های بزرگ طبقه یا قسمتی به فروش لوازم آرایشی-بهداشتی اختصاص یافته و افرادی با مدارک نامرتبط و غیرتخصصی مواد آرایشی را تجویز می کنند در نتیجه درصددیم با همکاری معاونت غذا و دارو در مردادماه این بازرسی ها را در دستور کار قرار دهیم.

