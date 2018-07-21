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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۹:۳۸

در جریان دیدار با هیأت فرانسوی صورت گرفت؛

تاکید انصارالله بر دستیابی به راهکار سیاسی برای حل بحران یمن

تاکید انصارالله بر دستیابی به راهکار سیاسی برای حل بحران یمن

اعضای دفتر سیاسی انصار الله یمن در جریان دیدار با اعضای یک هیأت فرانسوی در خصوص اوضاع انسانی بحرانی در این کشور در نتیجه تجاوزات ائتلاف سعودی و ضرورت دستیابی به راهکار سیاسی رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اعضای دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با یک هیأت فرانسوی به ریاست «کریستین تستو» سفیر فرانسه در صنعاء دیدار و در خصوص اوضاع یمن رایزنی کردند.

در جریان این نشست اعضای انصار الله اعلام کردند که مردم یمن نسبت به مشارکت فرانسه در حمله متجاوزانه ائتلاف سعودی علیه این کشور بسیار ناراحت بوده و از دولت فرانسه می خواهند در مواضع خود بازنگری کند.

اعضای دفتر سیاسی انصارالله بر ضرورت دستیابی به یک راهکار سیاسی برای حل و فصل بحران یمن تاکید کرده و در خصوص محاصره اعمال شده از سوی ائتلاف سعودی علیه یمن و اوضاع اسفناک انسانی در یمن با اعضای این هیأت فرانسوی رایزنی کردند.

کد مطلب 4352311

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