تاکید انصارالله بر دستیابی به راهکار سیاسی برای حل بحران یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اعضای دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن با یک هیأت فرانسوی به ریاست «کریستین تستو» سفیر فرانسه در صنعاء دیدار و در خصوص اوضاع یمن رایزنی کردند.

در جریان این نشست اعضای انصار الله اعلام کردند که مردم یمن نسبت به مشارکت فرانسه در حمله متجاوزانه ائتلاف سعودی علیه این کشور بسیار ناراحت بوده و از دولت فرانسه می خواهند در مواضع خود بازنگری کند.

اعضای دفتر سیاسی انصارالله بر ضرورت دستیابی به یک راهکار سیاسی برای حل و فصل بحران یمن تاکید کرده و در خصوص محاصره اعمال شده از سوی ائتلاف سعودی علیه یمن و اوضاع اسفناک انسانی در یمن با اعضای این هیأت فرانسوی رایزنی کردند.