به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح شنبه در دوره آموزشی رایگان ازدواج در گناوه اظهار داشت:‌ برگزاری این برنامه‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید هر چه بیشتر در سطح شهرستان برگزار شود.

وی خواستار تداوم برگزاری چنین برنامه‌های مثبتی در سطح شهرستان گناوه شد و بیان کرد: از چنین برنامه های تاثیرگذاری که می‌تواند از میزان آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق در سطح جامعه بکاهد از طرف دولت حمایت می‌شود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرمانداری گناوه افزود: دوره آموزشی رایگان ازدواج به همت انجمن خیریه آبشار عاطفه‌ها و با همکاری خانه سازمان های مردم نهاد و اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه برگزار شده است.

مدرس این دوره نیز گفت: یکی از معضلات قرن حاضر پدیده طلاق است. همانطور که آمارها نشان می‌دهد میزان طلاق در تمام جوامع رو به افزایش است و این معضل بسیاری از جوانان را در بر گرفته یا خواهد گرفت اما برای پیش گیری از آن آنگونه که بایسته است اقدام لازم توسط زوجین یا خانواده ها انجام نمی‌گیرد و غالبا بعد از بروز مشکل خانواده ها به فکر چاره بر می آیند.

وی افزود: به همین علت در چند دهه اخیر، مردم برنامه های مشاوره ای را جدی‌تر گرفته‌ و بر خلاف قدیم که منشا این مشاوره‌ها مراجعه به آدم‌های غیرمتخصص که تجربه‌هایشان را از راه آزمون و خطا به دست آورده بودند، حالا مشاوره‌ها تخصصی شده و همان طور که مردم برای امور حقوقی و مالی و تحصیلی‌شان به افراد کاردان متخصص مراجعه می‌کنند، مشاوره ازدواج هم به همت عده‌ای از متخصصان مسائل خانواده و روان‌شناس مرسوم شده و البته هنوز چندان که باید در جامعه ایرانی جا نیفتاده است.



رضایی اظهار داشت: اکثر زوج ها متوجه نیستند که کلاس های آموزشی قبل از ازدواج می توانند تا حد بسیار زیادی از احتمال طلاق بکاهند. تحقیقات گویای این مطلب هستند که شرکت در این دوره های آموزشی می توانند تا ۳۰ درصد احتمال بروز نفاق و جدایی را کاهش داده و زوجین را به سمت زندگی شادتری هدایت کنند.

وی افزود: شرکت در این قبیل کلاس های مشاوره می تواند از استرس های شایع زمان قبل از ازدواج نیز بکاهد. تنها کمی تلاش می تواند احتمال موفقیت شما را در دراز مدت افزایش بخشد. شما باید هر کاری که از دستتان بر می آید را انجام دهید تا بتوانید رویاهایتان درباره یک ازدواج موفق را به حقیقت مبدل کنید، زندگی فوق العاده ای برای خود ایجاد می کنید و برای بقای آن از هیچ تلاشی مضایقه نکنید.

رضایی گفت: آمادگی‌های قبل از ازدواج وابسته به حقیقت است و برای تداوم بخشیدن به ارتباط ضروری می باشد. این کار شما را به طور ضمنی برای رویارویی با چالش های آتی که هر زوجی بطور اجتناب ناپذیر با آن مواجه خواهد شد آماده می کند.

وی ادامه داد: بهتر است اینکار را در همین ابتدای رابطه که هر دو نفر سرشار از انرژی و تازگی هستند انجام دهند. در این یک مورد بخصوص نباید سرها را در برف ها فرو کنند و خود را به بیراهه بزنند.

رضایی خاطرنشان کرد: پژوهش های اخیر حاکی از آنند که در حدود یک سال پیش از ازدواج و یا حتی شش ماه قبل از آن فرصت بسیار مناسبی است که به مراکز مربوطه مراجعه کنید و در کلاس ها و دوره های آموزشی آمادگی برای ازدواج شرکت کنید.

وی گفت: در این زمان میزان استرس و عادات منفی در پایین ترین حد خود قرار دارد و می توان از همان لحظه الگوهای ارتباطی را برقرار و محقق ساخت. این دوران درست زمانی است که مشکلات خیلی راحت تر به نظر می آیند و قابل حل هستند.