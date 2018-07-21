خبرگزاری مهر - گروه استانها - ساره نوری: شانزدهم بهمنماه سال یک هزار و سیصد و نودوپنج، حسین محمدی مدیرکل وقت حفاظت محیطزیست استان البرز از تست انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران آنهم با اجازه مسئولان البرزی خبر داد و ضمن تشریح آخرین وضعیت پروژه گفته بود عملیات اجرایی به پایان رسیده است.
مدیرکل وقت حفاظت محیطزیست استان البرز تأکید کرده بود که در تست انتقال آب سعی شده حق آبه رعایت تا صدمهای متوجه رودخانه کرج نشود.
اما تست انتقال تونلی آب رودخانه کرج به پایتخت آنهم با اجازه مسئولان البرزی واکنشهای زیادی در پی داشت؛ طرحی که به گفته بسیاری از صاحبنظران اگر بدون توجه به وضعیت حق آبه رودخانه اجرا شود مرگ جاده چالوس و چهبسا کرج رقم میخورد.
بسیاری بر این باور هستند؛ انتقال آب رودخانه کرج فجایع غیرقابل جبرانی به دنبال دارد زیرا این رودخانه تنها منبع سطحی تغذیهکننده سفرههای زیرزمینی دشت کرج است و اجرای این طرح باعث کاهش محسوس سفرههای آب زیرزمینی خواهد شد، همچنین ماهی قزلآلای خال قرمز یکی از منحصربهفردترین ماهیهای دنیا مهمترین خواستگاهاش رودخانه کرج است که با انتقال آب زیستگاهاش به برهوت تبدیل خواهد شد.
بهانه مجریان طرح آلوده شدن آب رودخانه کرج توسط واحدهای گردشگری و منازل مسکونی است اما؛ در ادامه باید گفت آب رودخانه کرج به تهران در شرایط فعلی نیز انتقال مییابد اما از انتهای مسیر این رودخانه یعنی بیلقان - کرج، اما طرح انتقال تونلی آب کرج به تهران از سد امیرکبیر پروژهای است که آب رودخانه را از خروجی سد توسط تونل به تهران انتقال میدهد و بیش از ۳۰ کیلومتر از این رودخانه منحصربهفرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اگرچه بهانه مجریان این طرح آلوده شدن آب رودخانه توسط واحدهای گردشگری و منازل مسکونی است که به فرض صحیح بودن این ادعا میتوان با درصدی از هزینههای میلیاردی یک خط لوله فاضلاب در حاشیه رودخانه احداث و نسبت به ایمنسازی کیفیت و سلامت آب اقدام کرد.
با احداث این تصفیهخانه حداکثر تا آخر سال کار انتقال آب رودخانه کرج به تهران از طریق تونل آغاز خواهد شد داود نجفیان مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز بهتازگی از اتمام ساخت تونل انتقال آب رودخانه کرج به تهران خبر داد و گفت: انتقال تونلی آب رودخانه کرج به تهران باید بهگونهای باشد که به اقتصاد و محیطزیست رودخانه لطمهای وارد نشود.
وی در خصوص آخرین وضعیت تونل انتقال آب رودخانه کرج به تهران، گفت: ساخت این تونل به پایان رسیده اما هنوز تصفیهخانه شماره شش این پروژه تکمیلنشده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان البرز اضافه کرد: با پایان این تصفیهخانه حداکثر تا آخر امسال کار انتقال آب رودخانه کرج به تهران از طریق تونل آغاز خواهد شد.
موج نگرانیها از انتقال آب رودخانه کرج به پایتخت
نجفیان در خصوص تبعات زیستمحیطی که تونل انتقال آب میتواند برای جاده چالوس و پاییندست تونل داشته باشد، گفت: ما نگران این موضوع هستیم.
وی در خصوص وضعیت حق آبه رودخانه کرج، گفت: برآورد حقآبه رودخانه کرج به محیطزیست واگذارشده و این سازمان با انجام یک پژوهش برآوردی از میزان حقآبه کرده است.
اما وضعیت حق آبه رودخانه کرج پس از اجرای این پروژه را از حمیدرضا لشگری رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان کرج جویا شدهایم. وی بابیان اینکه انتقال آب از یک حوزه آبریز به حوزه آبریز دیگر امری کارشناسی نیست، اظهار کرد: به عقیده کارشناسان حوزه آبریز و محیطزیست دنیا، انتقال آب به صلاح اکوسیستمهای آبی، محیطزیست، گونههای گیاهی، جانوری و مردم نیست.
رئیس حفاظت محیطزیست شهرستان کرج به خبرنگار مهر گفت: سازمانهای بینالمللی مربوط به محیطزیست مخالف اکید انتقال آب از یک حوزه آبریز به حوزه دیگر هستند، حالا آب رودخانه کرج قرار است توسط تونلی که از شش سال پیش حفاریشده به تهران انتقال یابد، این موضوع از ابتدا تا انتها مسبب ایجاد مشکلاتی برای محیطزیست استان و منطقه البرز مرکزی خواهد شد.
لشگری بابیان اینکه احداث تونل انتقال آب خود موجب ایجاد آثار زیانباری برای محیطزیست کرج شده است، گفت: حالا که کار تونل به اتمام رسیده، نوبت به آبگیری میرسد که اگر به این مهم توجه ویژهای نشود رودخانه کرج خشک خواهد شد.
پیش از آبگیری تونل انتقال آب از کرج به تهران، باید حق آبه رودخانه تعیین و تکلیف شود رئیس حفاظت محیطزیست شهرستان کرج بابیان اینکه عملیات اجرایی تونل انتقال آب در دولت یازدهم به پایان رسیده است، گفت: اینکه تاکنون تونل آبگیری نشده به دلیل مخالفت محیطزیست نیست بلکه به دلیل تمام نشدن عملیات اجرایی تصفیهخانه تهران است تا آب انتقالیافته از کرج در آنجا تصفیه و بعد به شبکه آبفای شهری انتقال یابد.
لشگری بابیان اینکه میلیاردها تومان برای حفر تونل انتقال آب هزینه شده است، گفت: نباید به مسائل حاشیهای پرداخته شود زیرا تصمیم اتخاذ و آب رودخانه کرج توسط این تونل به تهران انتقال مییابد اما باید مسئولان مربوطه بهحق آبه رودخانه کرج توجه ویژهای داشته باشند زیرا هرگونه بیتوجهی باعث از بین رفتن این رودخانه دائمی خواهد شد.
وی بابیان اینکه پیش از آبگیری تونل انتقال آب، باید حق آبه رودخانه کرج تعیین و تکلیف شود، گفت: پیش از حفاری این تونل مسئولان مربوطه اذعان کردند که حق آبه رودخانه کرج را تخصیص میدهند و در این راستا نیز اعداد و ارقامی اعلام شد.
آب طی ۱۲ ماه سال باید بهصورت مداوم به رودخانه کرج اختصاص یابد تا اکوسیستم به خطر نیفتد رئیس حفاظت محیطزیست شهرستان کرج ادامه داد: این اعداد و ارقام از نظر سازمان محیطزیست قابلقبول نبوده به همین منظور قرار شد که مطالعاتی در این خصوص انجام شود تا بدانیم حق آبه اعلامشده برای رودخانه کافی است یا خیر. این موضوع در سفر رئیس وقت سازمان محیطزیست دولت یازدهم مصوب شد، حالا پس از دو سال مطالعات به پایان رسیده و طی دو هفته آینده در یک جلسه توجیهی با دستگاههای مرتبط اعلام میشود.
لشکری با اشاره به اهمیت چگونگی تأمین حق آبه و میزان آب رودخانه کرج، خاطرنشان کرد: آب باید طی ۱۲ ماه سال بهصورت مداوم به رودخانه اختصاص یابد تا اکوسیستم محیطزیست رودخانه به خطر نیفتد.
وی بابیان اینکه آبگیری از رودخانه باید بهگونهای انجام شود که محیطزیست، جوامع محلی و اقتصاد حاشیه رودخانه به خطر نیفتد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور حتی از دست دادن یک شغل نیز زیانبار است حالا اگر به نحوه انتقال آب از رودخانه کرج به تهران توجه نشود، مشاغل بسیاری ازجمله مشاغل گردشگری، رستورانها، خدماتی و غیره از بین میرود.
رئیس حفاظت محیطزیست شهرستان کرج بابیان اینکه رودخانه کرج در جاده چالوس واقعشده و یکی از قطبهای گردشگری کشور محسوب میشود، گفت: پیش از آبگیری تونل باید به همه این مباحث بهصورت ویژه توجه شود تا رودخانه کرج برای همیشه باقی بماند.
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