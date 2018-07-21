دسترسی به ۵۰ عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه ۲۰۱۹ فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دسترسی به بیش از ۵۰ عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال ۲۰۱۹ میلادی از ناشر Clinical Key در سامانه منبع‌یاب و به طور مستقیم در آدرس http://rsf.research.ac.ir/۲۰۱۹ برای دانشکده ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است.

در ‌این مجموعه،‌ کتاب‌های مرجع اصلی برخی رشته‌ها مانند Braunwald's Heart Disease ،Nelson Essentials of Pediatrics ،Atlas of Human Anatomy ،Goldman-Cecil Medicine و ... بسیاری از عناوین دیگر وجود دارد.

علاوه بر ۵۰ عنوان کتاب مرجع ۲۰۱۹ مورد اشاره، مجموعه Clinical Key دربرگیرنده بیش از ۱۲۰۰ عنوان کتاب مرجع در رشته‌های مختلف است.

اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی می توانند برای جستجو و دسترسی به منابع مذکور از طریق سامانه منبع‌یاب به آدرس http://rsf.research.ac.ir اقدام کنند.