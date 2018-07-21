امکان ویرایش و انتخاب رشته مجدد ارشد آزاد از امروز

امیررضا شاهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه زمان انتخاب رشته برای دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷ این دانشگاه روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه به پایان رسید بنابراین به زودی امکان ویرایش برای داوطلبانی که اقدام به انتخاب رشته کرده اند فراهم خواهد شد.

وی افزود: همزمان با ایجاد امکان ویرایش، دسترسی برای انتخاب رشته مجدد کارشناسی ارشد این دانشگاه در سایت مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org فراهم می شود.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عنوان کرد: بیش از ۱۶۰ هزار داوطلب برای دوره کارشناسی ارشد سال ۹۷ این دانشگاه اقدام به انتخاب رشته کرده اند.

شاهانی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه در دهه اول شهریورماه اعلام خواهد شد.