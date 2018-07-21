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۳۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

امکان ویرایش و انتخاب رشته مجدد ارشد آزاد از امروز

امکان ویرایش و انتخاب رشته مجدد ارشد آزاد از امروز

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: امکان ویرایش و انتخاب رشته کارشناسی ارشد این دانشگاه از امروز ۳۰ تیرماه تا ۷۲ ساعت آینده فراهم می شود.

امیررضا شاهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه زمان انتخاب رشته برای دوره های کارشناسی ارشد سال ۹۷ این دانشگاه روز پنجشنبه ۲۸ تیرماه به پایان رسید بنابراین به زودی امکان ویرایش برای داوطلبانی که اقدام به انتخاب رشته کرده اند فراهم خواهد شد.

وی افزود: همزمان با ایجاد امکان ویرایش، دسترسی برای انتخاب رشته مجدد کارشناسی ارشد این دانشگاه در سایت مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.org فراهم می شود.

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد عنوان کرد: بیش از ۱۶۰ هزار داوطلب برای دوره کارشناسی ارشد سال ۹۷ این دانشگاه اقدام به انتخاب رشته کرده اند.

شاهانی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد این دانشگاه در دهه اول شهریورماه اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4352618

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