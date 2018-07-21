اجرای طرح مشاوره پیش از ازدواج و غربالگری ژنتیک در ۱۱ شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید محمدی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: به خانواده های تحت پوشش بهزیستی مشاوره رایگان ژنتیک ارائه می شود که گاهی هزینه های انی مشاوره به بیش از ۵ میلیون تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ هزار کودک در استان اصفهان در سال گذشته در طرح غربالگری بینایی و شنوایی شرکت کردند، ادامه داد: پیشگیری از معلولیت‌ها از مهم‌ترین اقدامات بهزیستی در این بخش است که سال گذشته ۷۰ هزار کودک غربالگری شنوایی و ۱۸۰ هزار کودک غربالگری بینایی شدند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان بیان داشت: در غربالگری بینایی ۱۲ هزار کودک مشکوک به کم بینایی بودند و در نهایت دو هزار و ۱۰۰ مورد از این کودکان نیاز به درمان داشتند.

وی در خصوص مراکز ارائه خدمات به معتادان گفت: ۵۵ مرکز درمان سرپایی و ۵۷ مرکز اقامتی میان مدت در استان اصفهان فعال است. همچنین دو مرکز اجتماع درمان مدار به معتادان خدمات ارائه می‌کند.

محمدی در خصوص طرح موبایل سنتر گفت: مراکز موبایل سنتر به صورت تیم‌های سیار به مناطقی که محل تجمع معتادان است مراجعه می‌کنند و وسایل پیشگیری از رفتارهای پرخطر را در اختیار این معتادان قرار می دهند.

وی در خصوص طرح باشگاه مثبت اضافه کرد: این طرح در یک مرکز در اصفهان و یک مرکز در کاشان اجرا می‌شود که در آن افراد مبتلا به «اچ ای وی» مثبت آموزش‌ها و مهارت‌های لازم برای خارج از انزوای فردی و اجتماعی را دریافت می‌کنند.