به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده؛ معصومه موسوی، فاطمه باقریان و سعید قنبری اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی که تدریس کارگاه "آموزش والدین" را بر عهده داشتند به تشریح تعریف، علل، عوامل، آثار و پیامدها و راهکارهای درمانی پدیده کودک آزاری پرداختند.

کودک آزاری دارای تعاریف مختلفی است اما بطور کلی هر نوع رفتار آزار دهنده که به مدت طولانی توسط افراد خانواده و یا افراد دیگر بشکل آزار جسمی، جنسی، روحی، کلامی یا هر نوع آزار دیگری صورت پذیرد، از جمله مصداق های کودک آزاری است.

کودک آزاری می تواند از آزارهای کوچک تا شکستن استخوان، گرسنگی دادن به کودک، حبس کردن کودک به مدت طولانی، بی توجهی به بهداشت و سلامت و تغذیه، بی توجهی پزشکی تا تهدید به آزار جسمی و جنسی یا انواع رفتار کلامی بد با کودک که منجر به صدمه جسمی و روحی در او می شود را در بر گیرد.

علت های خانوادگی، فرهنگی و روانی از جمله علت های کودک آزاری است که علائم بروز آن در کودکان نیز متفاوت است. بد خلقی، گوشه گیری، پرخاشگری، اضطراب، افت تحصیلی، رفتارهای غیر عادی، خشم یا ترس بی دلیل برخی از نشانه های قابل مشاهده در کودکانی است که مورد آزار جسمی یا روانی قرار گرفته اند.

آموزش و افزایش آگاهی والدین می تواند منجر به اصلاح الگوهای تربیتی، کاهش و پیشگیری از بروز آسیب های مختلف به کودکان و در نهایت کاهش و پیشگیری از پیامد های سخت و طاقت فرسای این آزارها در دوران بزرگسالی کودک و به تبع آن انتقال آسیب ها به جامعه و خانواده شود.

نگاه واقع بینانه به چالش های اجتماعی که بنیان خانواده و به تبع آن جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، جبران بخشی از خلاهای آموزشی موجود، ارتقا آگاهی عمومی، حساسیت و مطالبه در جامعه به منظور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی از جمله اهداف برگزاری این کارگاه ها بود که در توالی زمانی آتی، تداوم و تکرار خواهد داشت.