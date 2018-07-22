راه اندازی دومین کابل اینترنتی خصوصی بین قاره ای گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، مسیر حرکت این کابل زیردریایی بین قاره ای که به افتخار هنری دونانت موسس صلیب سرخ و اولین برنده جایزه صلح نوبل دونانت نام می گیرد، به طور کامل توسط گوگل پی ریزی می شود.

گوگل در حال حاضر برای ایجاد چندین مرکز داده کلود در ساحل ویرجینیا برنامه ریزی می کند و کابل زیردریایی جدید پهنای باند این شرکت در زمان اتصال به مراکز داده گوگل در بلژیک را تقویت می کند. این مراکز با بلژیک نیز فاصله زیادی ندارند.

ایجاد این مسیر زیردریایی جدید با همکاری شرکت TE SubCom صورت می گیرد که وظیفه تولید و نصب کابل یادشده را بر عهده خواهد داشت. انتظار می رود استفاده از ظرفیت های این کابل جدید تا سال ۲۰۲۰ ممکن شود. انتظار می رود گوگل صدها میلیون دلار را صرف پیشبرد این طرح جدید خود کند.