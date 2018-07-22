نقره کاتای انفرادی برای شهرجردی/ برنز کاتای تیم به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در ژاپن جریان دارد ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی در مبارزه پایانی ۵ بر صفر برابر «یوهی هوریبا» از ژاپن باخت و به نشان نقره دست پیدا کرد. وی برای رسیدن به دیدار نهایی حریفانی از چین، مجارستان، اسپانیا و ایتالیا را شکست داده بود.

همچنین در بخش کاتای تیمی تیم ایران با ترکیب ابوالفضل شهرجردی ، علی زند و میلاد دلیخون در دیدار رده بندی سریلانکا را ۵ بر صفر شکست داد و به نشان برنز دست پیدا کرد.

تا اینجای کار جمع مدالهای ایران به عدد ۹ رسید. صالح اباذری یک نشان طلا، آویشن باقری، ملیکا احدی و شهرجردی سه نشان نقره، فائزه چیذری، بهنوش نجفی، علی مسکینی و مهدی رحیمی نژاد و کاتای تیمی ایران هم ۵ مدال برنز برای تیم دانشجویان کسب کرده اند.

این دوره از مسابقات در کوبه ژاپن جریان دارد.