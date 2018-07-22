به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای شفق، آیین رونمایی کتاب «شبیه نامه» (سیری در چگونگی شکل گیری تعزیه و تعزیه خوانی) همزمان با میلاد با سعادت امام رضا (ع) در قالب نشست ادبی «قدم با قلم» با حضور اسماعیل مجللی پژوهشگر، محقق و مولف و جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان آیینی کشور چهارشنبه ۳ مرداد ساعت ۱۷ در فرهنگسرای شفق برگزار می شود.

این کتاب نخستین و تخصصی ترین کتاب پژوهشی تعزیه به قلم یک تعزیه خوان است و به بررسی مرثیه سرایی در عزای امام حسین(ع) در ادبیات کهن فارسی، زمان و مکان دقیق شکل گیری تعزیه خوانی در بین قومیت های مختلف ایران می پردازد.

«شبیه نامه» با تیراژ ۱۰۰۰ جلد، دارای ۱۱۷۶ صفحه توسط انتشارات فکر بکر در بهار ۱۳۹۷ (چاپ اول) منتشر شده است.

در خلاصه این کتاب آمده است: در جامعه به طور کامل سنتی که عامه مردم در بی سوادی محض به سر می بردند، تئاتر و تئاتر نویسی رایج نبود، موسیقی حرام بود و خرافه و خرافه پرستی اوج گرفته بود، هنر نمایش مذهبی و آهنگین «تعزیه» شکل گرفت اما چگونه؟ میزان آشنایی مردم با شعر، نمایش، موسیقی، تاریخ و... در چه سطحی بود که توانستند براساس واقعه عاشورا نمایشنامه های منظوم خلق کنند؟

علاقه مندان برای حضور در برنامه یاد شده می توانند به فرهنگسرای شفق واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان ۲۱ بوستان شفق مراجعه کنند.