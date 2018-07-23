برنامه قطعی برق امروز، یکم مرداد تهران اعلام شد+جدول

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به استمرار هوای گرم و افزایش بی سابقه مصرف انرژی برق و نیز محدودیت منابع تولید انرژی، صنعت برق ضمن عذرخواهی ناگزیر به پیش بینی اعمال محدودیت بار در شبکه های توزیع برق شهر تهران است.

بر همین اساس، این شرکت به منظور سهولت دسترسی مشترکان به جدول زمانبندی محدودیت احتمالی بار تا پایان اجرای این طرح، نسبت به گروه بندی مناطق در پنج دسته و براساس ساعت زمانی مشخص اقدام کرده است.

مشترکان می توانند با مراجعه به جدول اینجا و بر اساس منطقه برق و آدرس محل سکونت خود، گروه بندی خود را مشخص و از زمانبندی احتمالی اعمال محدودیت اطلاع حاصل نمایند.

شایان ذکر است گروه بندی اعلام شده تا اطلاع بعدی ثابت می باشد و صرفا جدول زمانبندی تغییر خواهد کرد.