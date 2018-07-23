کمبود ۳۰هزار مشاور/درس تفکردرمقطع ابتدایی گنجانده می شود

مسعود شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیر ابلاغ شدن امکان تغییر رشته پایه ۱۱ به ۱۲ با استقرار نظام جدید آموزشی ۶.۳.۳ در آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیش رو و عدم آگاهی مشاوران مدرسه از چنین امکانی، گفت: سند تحول بنیادین در واقع بعد از ابلاغ استلزاماتی نیاز داشت و متاسفانه این تغییر بنیادین در آموزش و پرورش ناقص متولد شد. بخشی از این اتفاق ناشی از نابهنگام بودن کار و عدم تمهیدات لازم در این زمینه بود.

وی ادامه داد: بخشنامه جدید دیر ابلاغ شد اما به نظر دانش آموزان تا شهریورماه فرصت کافی برای خواندن چند درس خاص برای تغییر رشته را دارند. ضمن اینکه امکان این تغییر را باید مراجع تصمیم گیر مصوب کنند.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش درباره کارایی هدایت تحصیلی نیز بیان کرد: آنچه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به آن اشاره شده است و آیین نامه اجرایی هم هست، بسترهایی نیاز دارد که اگر فراهم شود و کامل اجرا شود یکی از بهترین تکالیف و وظایفی است که آموزش و پرورش به درستی باید انجام دهد تا از هدر رفتن منابع انسانی و مالی جلوگیری کند.

وی گفت: متاسفانه هنوز خانواده ها آمادگی لازم را ندارند برای اجرای کامل این سند هدایت تحصیلی و نظام آموزشی ما هنوز بر وجه عملکرد تحصیلی و نمره تاکید دارد و دانش آموز پایه نهم ما که باید دست به انتخاب رشته بزند هنوز آمادگی و فرهیختگی و تمایزیافتگی را برای شناخت فرصت ها در این زمینه به دست نیاورده است.

شکوهی ادامه داد: نقش مشاوران در این میان بسیار مهم است اما ما در حال حاضر ۱۷ هزار مشاور فعال در مدارس داریم که مطلوبمان داشتن حدود ۴۸ هزار مشاور است. یعنی ۳۰ هزار مشاور کمبود داریم تا بتوانیم خدمات مشورتی خود را به همه مدارس ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: یکی از کارکردهایی که در سند تحول بنیادین به آن اشاره شده این است که وظیفه آموزش و پرورش این است که باید ورود کند برای طراحی مسیر زندگی دانش اموزان. بخش طراحی مسیر تحصیلی و شغلی به عهده ما گذاشته شده است. این مسیر زندگی و سازه آرایی نیازمند افراد متخصص است و کار هر کسی نیست. برای همین ما هر چقدر نیروی متخصص در مدرسه داشته باشیم در این وظیفه کارآمدتر خواهیم بود.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش همچنین درباره این موضوع که چرا برای درس تفکر و مهارت های زندگی جایگاه با قابل تاملی در ساعات درسی نیست، گفت: برای بحث مهارت آموزی به خصوص مهارت های زندگی ما هم تولید محتوا کرده ایم (۱۰ جلد کتاب که ۲۲ فضیلت را آموزش می دهد) و هم تلاش کردیم جدی تر دیده شود. در ابتدا این درس در فوق برنامه متوسطه اول دیده شده که در گام بعد در متوسطه دوم هم گنجانده شود. با صحبتی که با مقام وزارت داشتیم ایشان قول دادند پیگیری شود که در برنامه درسی مقطع ابتدایی نیز این درس گنجانده شود که به اعتقاد ما جای درست تدریس این درس در مقطع ابتدایی است.