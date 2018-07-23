سید حسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیمات و سیاستهای اتخاذشده اقتصادی از سوی دولت دوازدهم در مقوله سکه و ارز، ضمن بیان اینکه اعلام نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان یکی از شیوههای غلطی بود که ما بهشدت با آن مخالف بودیم چراکه باعث رانت در جامعه میشد، ابراز داشت: باید دولت و رئیسجمهور درباره این اقدامات پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه بانک مرکزی مستقل بوده و پاسخگوی مجلس نیست، افزود: سهشنبه هفت جاری نفر از نمایندگان رئیسجمهور با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ خواهند گفت و یکی از مواردی که در این نشست مطرح میشود، مقوله ارز و سکه است لذا اگر نمایندگان قانع نشوند رئیسجمهور میبایست در مجلس حاضر و به سؤالات پاسخگو باشند.
عملکرد دولت عکس انتظارات
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با ابراز اینکه معمولاً در شرایط بحران اقتصادی در هر دولتی برنامه ویژه و خاصی تدارک میبینند و به دنبال اقتصاد ریاضتی هستند، گفت: دولت باید منابع کنونی را جمعآوری و به دنبال منابع بیشتر اما درعینحال صرفهجویی نیز باشد ولی ما دقیقاً نقطه مقابل این امر را شاهد هستیم که در سیاستهای ارزی دولت مشهود بود.
حسینی شاهرودی بابیان اینکه عملکرد مدیریتی دولت در مقوله اقتصادی انتقاد برانگیز بود، تأکید داشت: در زمان بحران سیاست دربهای باز اتخاذ شد و همان شیوههای غلط گذشته که شیوههای مداخلهای نام داشت مجدداً اعمال شد، در حقیقت دولت ارز را به بازار تزریق کرد که میدانست این کار نباید صورت گیرد لذا مبالغ بالایی از ارز که منابع کشور است، در حوزههایی که اصلاً ضرورت و ارزشافزوده نداشت سرازیر شد که من معتقدم حتی برای کالای اساسی هم این شیوه غلط است.
وی افزود: معمولاً در قانون نرخ ثابت در اقتصاد اگر ارز دونرخی شود، معمولاً در آن رانت و فساد شکل میگیرد و ما متاسفانه به دست خودمان امکان این فساد را فراهم کردیم، وقتی ما بازار سکه و ارز را آزاد گذاشتیم تا هرکس به هر میزان که بخواهد خریداری کند و سپس به سراغ او میرویم که چرا این حجم از سکه را خریداری کردهای در حقیقت تناقض رفتار خودمان است، لذا وقتی امکان خرید سکه به هر میزان فراهم میشود نمیتوانیم بگوییم چرا فردی ۳۷ هزار قطعه سکه را خریداری کرده است.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس همچنین با طرح این پرسش که امکان خرید تعداد بالای سکه برای یک نفر را چه کسی در اختیار افراد قرار داده و با چه قانونی این امر صورت گرفته است؟ گفت: قطعاً قوانین از سوی بانک مرکزی وضع میشوند پس شخصی که ۳۷هزار سکه میخرد مجرم نیست بلکه دولت شرایط تخلف را فراهم کرده که این امر درباره ارز مسافری نیز مشهود است.
حسینی شاهرودی همچنین بیان کرد: اگر این مسافرتها برای ما ارزشافزودهای ایجاد میکرد و یا اشتغالزا بود تا درآمد ارزیمان را افزایش داده و حتی گردشگر را به داخل کشور آورد میتوانستیم درباره آن بحث کنیم اما امروز دقیقاً عکس این امر صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون اقتصاد مجلس مفصلا درباره این نحوه مدیریت بحث و تبادل نظر و این روشها را غلط اعلام کرده است، افزود: برخی دولتیان نیز در این راستا قانع شدهاند تا این اتفاقات نیفتد اما وقتی در جلسه ستاد اقتصاد و ارز دولت قرار میگیرند بهیکباره تصمیمات دیگری رخ میدهد.
شاخصهای اقتصادی کشور تغییری نکرده است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با تاکید بر اینکه امروز بیان وضعیت اقتصادی و تصمیمات دولت در این حوزه نیاز به کارشناس بودن ندارد، افزود: اگر به کف بازار نگاهی شود میتوان از مردم پرسید که آیا تزریق ارز و دونرخی کردن آن و امکان خرید سکه به هر تعداد که مردم میخواهند تا امکان رانت را ایجاد کند امکان صحیحی است یا خیر؟ قطعاً میگویند خیر؛ این سؤال بزرگی است که باید از دولت طلب کرد ولی متأسفانه هیچ پاسخی از دولت نشنیدیم.
حسینی شاهرودی در پایان گفت: هیچکدام از شاخصهای اقتصادی کشور تغییری نکرده که بگوییم وضعیت اقتصادی بد شده این ادعای دولت درست است، اما آنها وضعیت موجود را حباب مینامند و ما هم میگوییم حباب است اما مشکل ما این است که چرا باید این حباب را هرروز بزرگتر کرد؟ ما باید این حباب را از بین برده و شرایط عادی را به کشور بازمیگرداندیم ما همچنین معتقد هستیم با این شیوههایی که دولت اتخاذ کرده حباب مذکور ترکانده نخواهد شد.
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