آگاهی از قوانین جاری کشور در «برمدار قانون»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «برمدار قانون» در راستای ارتقای آگاهی عمومی مخاطبان از قوانین و مقررات جاری کشور و با هدف کاهش هزینه های مادی، معنوی و اتلاف وقت ناشی از طرح دعاوی و دادرسی برای مردم از طریق اطلاع رسانی صحیح مقررات، تولید شده است.
در این برنامه به موضوعاتی همچون حقوق موجر و مستاجر، کارگر و کارفرما، کلاهبرداری، صدورچک بلامحل، قراردادهای کاری، خرید و فروش خودرو، حقوق شهروندی، سرقت، تصادفات جرحی، شورای حل اختلاف و حقوق بیمار و پزشک پرداخته می شود.
برنامه «برمدار قانون» به تهیه کنندگی سید مصطفی حسینی در ۱۳ قسمت ۳۰ دقیقه ای به زودی از شبکه آموزش سیما روی آنتن می رود.
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