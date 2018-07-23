کشف بیش از ۱۸ میلیارد کالای خانگی قاچاق در خوزستان

سردار عبداله نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش ماموران پایگاه دریابانی ماهشهر در پاسگاه دریایی خور زهره، محموله بزرگی از انواع کالای خانگی قاچاق به ارزش ۱۸میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال توقیف شد.

وی افزود: روز گذشته مأموران پایگاه دریابانی ماهشهر مستقر در پاسگاه دریایی خور زهره ماهشهر حین کنترل شناورهای عبوری در سواحل آبی خوزستان، به یک فروند شناور تجاری که از کشور کویت به مقصد بندر تجاری هندیجان درحرکت بود مضنون و آن را متوقف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان تصریح کرد: در بازرسی ماموران از شناور توقیف شده، مقادیر زیادی از انواع کالای خانگی قاچاق شامل ۲۰۰ دستگاه کولر گازی، ۶۰ دستگاه یخچال فریزر،۷۰ دستگاه ماشین لباسشویی و ۴۵ دستگاه ماشین ظرف شویی که همگی خارجی و بدون مجوز قانونی از کشور کویت به مقصد ورود به بازار داخلی کشورمان بارگیری شده بود، کشف شد.

سردار نظرپور در پایان با تاکید بر دقت نظر مرزبانان استان خوزستان در کنترل مرزهای خشکی و آبی خوزستان بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بالغ بر ۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پروند مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع قانونی شد.