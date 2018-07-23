به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه، بچههای کوچک را با قوانین سادهای آشنا میکند که رعایت آن برای حفظ امنیت در رفت و آمدهای شهری و در هر سفری ضروری است. رعایت و یادآوری چنین قوانینی، الگوهایی را در رفتار بچهها نهادینه میکند که تا آخر عمر، برایشان کاربردی است.
مجموعه «رفت و آمدهای بیخطر»، پر از شعرهای کودکانه آهنگین و تصاویر جورواجوری است که بچهها دوست دارند آن را رنگآمیزی کنند.
جلد اول این مجموعه «رفت و آمدهای بیخطر برای عبور از خیابان» نام دارد که بچهها را با چراغ راهنمایی و چگونه رد شدن از خیابان آشنا میکند. جلد دوم به بچهها یاد میدهد موقع اسکیت بازی و دوچرخه سواری چه کنند؟
جلد سوم با عنوان «رفت و آمدهای بیخطر برای عابران پیاده» به کودکان آموزش میدهد چگونه عابر خوبی باشند و زمان استفاده از ماشین و دوچرخه، دردسر درست نکنند. آخرین جلد هم برای سفر و در ماشین است و به بچهها یاد میدهد وقتی با ماشین پدر یا مادر خود به این طرف و آن طرف میروند چه کنند؟
مجموعه چهار جلدی «رفت و آمدهای بیخطر» بازنویسی فرزانه کریمی است که از سوی انتشارات ذکر در ۲۰۰۰ نسخه و هر جلد به قیمت ۳۵۰۰ تومان برای خردسالان منتشر شده است.
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