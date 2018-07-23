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۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۲۴

معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی خبر داد:

هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای ساخت ۲ فاز زائرسرای رضوی

هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای ساخت ۲ فاز زائرسرای رضوی

مشهد- معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی گفت: تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای زائرسرای رضوی هزینه شده و امیدواریم تا پایان سال جاری مرحله دوم این زائر سرا نیز تکمیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل اکبری بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح زائرسرای ارزان قیمت امام هشتم (ع) اظهار کرد: ساخت این زائرسرا در راستای توجه به زائران محروم در قالب منشور رهبر معظم انقلاب خطاب به تولیت آستان قدس رضوی احداث شده است.

وی افزود: این پروژه  در زمینی به مساحت۸.۲ هکتار از اواخر سال ۸۵  آغاز شده و قرار است در ۳ مرحله به صورت کامل اجرایی شود.

معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی بیان کرد: فاز اولیه این مجموعه  شامل ۸ بلوک است که در هر بلوک ۴ سالن بزرگ هیئتی ساخته شده تا زائرانی که به صورت گروهی به مشهد می آیند بتوانند از انها استفاده کنند. 

اکبری تصریح کرد: ۱۲۴ واحد اقامتی ۴۵ متری و ۵۶ متری در این محدوده ساخته شده است که در هر واحد بین ۴ تا ۶ نفر می توانند اقامت کنند و در مجموع حداقل هزار نفر و حداکثر ۱۴۰۰ زائر می توانند در این مکان اسکان داشته باشند.

وی گفت: مرحله نخست این زائر سرا ۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت دارد و به تدریج بلوک های یگر نیز احداث می شود.این پروزه باعث ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر در بازه زمانی ۱۶ ماهه شد و فاصله نزدیک با حرم مطهر رضوی از مزایای آن است. هر بلوک دارای موتور خانه مستقل است و فضاهای فرهنگی ، مسجد، تفریحی و رستوران برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.

معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی گفت: مجموعه درمانگاهی نیز در این مجموعه ساخته خواهد شد و زائران و مجاوران  می توانند از خدمات این درمانگاه استفاده کنند.

اکبری اظهارکرد:تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای ۲ فاز این مجموع هزینه شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری فاز دوم این زائر سرا نیز تکمیل شود.

کد مطلب 4355197

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