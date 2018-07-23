هزینه ۳۰ میلیارد تومانی برای ساخت ۲ فاز زائرسرای رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل اکبری بعدازظهر دوشنبه در مراسم افتتاح زائرسرای ارزان قیمت امام هشتم (ع) اظهار کرد: ساخت این زائرسرا در راستای توجه به زائران محروم در قالب منشور رهبر معظم انقلاب خطاب به تولیت آستان قدس رضوی احداث شده است.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت۸.۲ هکتار از اواخر سال ۸۵ آغاز شده و قرار است در ۳ مرحله به صورت کامل اجرایی شود.

معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی بیان کرد: فاز اولیه این مجموعه شامل ۸ بلوک است که در هر بلوک ۴ سالن بزرگ هیئتی ساخته شده تا زائرانی که به صورت گروهی به مشهد می آیند بتوانند از انها استفاده کنند.

اکبری تصریح کرد: ۱۲۴ واحد اقامتی ۴۵ متری و ۵۶ متری در این محدوده ساخته شده است که در هر واحد بین ۴ تا ۶ نفر می توانند اقامت کنند و در مجموع حداقل هزار نفر و حداکثر ۱۴۰۰ زائر می توانند در این مکان اسکان داشته باشند.

وی گفت: مرحله نخست این زائر سرا ۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع مساحت دارد و به تدریج بلوک های یگر نیز احداث می شود.این پروزه باعث ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر در بازه زمانی ۱۶ ماهه شد و فاصله نزدیک با حرم مطهر رضوی از مزایای آن است. هر بلوک دارای موتور خانه مستقل است و فضاهای فرهنگی ، مسجد، تفریحی و رستوران برای این مجموعه در نظر گرفته شده است.

معاون فنی و عمران موقوفات آستان قدس رضوی گفت: مجموعه درمانگاهی نیز در این مجموعه ساخته خواهد شد و زائران و مجاوران می توانند از خدمات این درمانگاه استفاده کنند.

اکبری اظهارکرد:تاکنون ۳۰ میلیارد تومان برای ۲ فاز این مجموع هزینه شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری فاز دوم این زائر سرا نیز تکمیل شود.